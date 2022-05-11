البنك الدولي يتوقع ارتفاع التحويلات المالية إلى أوكرانيا بأكثر من 20%

القاهرة - بوابة الوسط

توقع البنك الدولي في تقرير، الأربعاء، أن تزداد التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 4.2% هذا العام، مشيرًا إلى أن أوكرانيا التي تشهد هجومًا روسيًا، ستكون المستفيد الأكبر مع زيادة بأكثر من 20%. وقال معدو التقرير إن المغتربين سيرسلون ما مجموعه 630 مليار دولار.

وحذر البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له وينشر تقريره مرتين في العام، من احتمال «أن ينخفض تدفق التحويلات، ومصدرها الرئيسي روسيا، إلى دول عدة في آسيا الوسطى، بشكل كبير»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأضاف: «من المرجح أن يؤدي هذا الانخفاض، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والنفط، إلى زيادة مخاطر الأمن الغذائي وتفاقم الفقر في العديد من هذه البلدان».

ونقل بيان عن أحد معدي التقرير، ديليب راثا، قوله: «لقد حولت الأزمة الأوكرانية الانتباه (...) عن مناطق نامية أخرى»، مشيرًا إلى الإدراك بوجود حاجة إلى دعم «المجتمعات» التي استقبلت «توافد اللاجئين».

وطالبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الثلاثاء، بتحديث نظام الدفع الدولي في مؤتمر في سويسرا.

وأشارت إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بتحويل الأموال من المغتربين إلى عائلاتهم، موضحة أن «متوسط تكلفة التحويل يبلغ 6.3 بالمئة، ما يعني أن الوسطاء يحصلون على نحو 45 مليار دولار سنويًا»، بدلًا عن المستفيدين، وبينهم «ملايين الأسر ذات الدخل المنخفض».