لاغارد: البنك الأوروبي يمكن أن يرفع سعر الفائدة اعتبارا من يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الأربعاء، إن البنك قد يبدأ برفع أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو نظرًا لارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو.

وقالت لاغارد إن البنك المركزي الأوروبي «سينهي أولاً» مشترياته الصافية للأصول «في بداية الربع الثالث»، أي في يوليو، ثم يتم رفع سعر الفائدة للمرة الأولى «في وقت لاحق»، مشيرة إلى أن «ذلك قد يعني فترة أسابيع قليلة فقط»، وفق «فرانس برس».

العودة إلى المسار الطبيعي تدريجية

ويعتزم البنك المركزي عقد اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 9 يونيو في أمستردام، ثم في 21 يوليو في فرانكفورت قبل إجازة الصيف. وأضافت لاغارد: «بعد رفع معدل الفائدة الأول، ستكون عملية العودة إلى المسار الطبيعي تدريجية»، ما يشير إلى زيادات أخرى.

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وتتعجل مجموعة «الصقور» داخل البنك المركزي الأوروبي، وهم المؤيدون لسياسة نقدية أكثر صرامة في مواجهة التضخم المرتفع، لبدء دورة رفع أسعار الفائدة.

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو

وقال رئيس البنك المركزي الألماني، الثلاثاء، «بينما يستمر التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع، يجب أن نتحرك»، وأوصى «بمرحلة أولى لتطبيع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي في يوليو». وهو ما دعت إليه إيزابيل شنابل عضو مجلس إدارة البنك في نهاية أبريل.

ووصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5% على أساس سنوي في أبريل في منطقة اليورو وفق «يوروستات»، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط، البالغ 2%.