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تراجع كمية الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب رئيسي في أوكرانيا بـ25%

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 05:56 مساء
تراجع كمية الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب رئيسي في أوكرانيا بـ25%
أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أدى وقف تدفق الغاز الروسي عبر خط أنابيب رئيسي يمر في شرق أوكرانيا إلى انخفاض كمية الغاز الواصل إلى ألمانيا بنسبة 25% مقارنة باليوم السابق، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء.

لكن برلين شددت على أن الإمدادات إلى ألمانيا بالمجمل مضمونة، إذ «تعوض زيادة الإمدادات من النرويج وهولندا الكميات المتأثرة»، بحسب «فرانس بس».

ويمر خط الأنابيب المعني عبر جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا ويدخل إلى ألمانيا من فايتهاوس في بافاريا. وتعتمد ألمانيا إلى حد كبير على روسيا لتوفير إمداداتها من الغاز، إذ كانت الإمدادات الروسية تشكل 55% من وارداتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

خفض الاعتماد على روسيا 
وتعمل برلين جاهدة لخفض اعتمادها على روسيا مذاك، لكنها رفضت فرض حظر كامل وفوري على الغاز الروسي.

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وفي تقريرها اليومي بشأن وضع الطاقة، قالت إن مستوى مخزونات الغاز حاليًا «أعلى بكثير مما كانت عليه في ربيع الأعوام 2015 و2017 و2018 و2021».

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