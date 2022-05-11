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واشنطن تبحث السماح لموسكو بمواصلة سداد ديونها بالدولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 09:00 صباحا
واشنطن تبحث السماح لموسكو بمواصلة سداد ديونها بالدولار
وزيرة الخزانة جانيت يلين، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة تبحث ما إذا كانت ستمدد العمل بإعفاء من العقوبات من شأنه أن يسمح لروسيا بأن تواصل سداد ديونها بالدولار، وأن تتجنب تاليا حالة التخلف عن السداد.

وقالت يلين، أمس الثلاثاء، «إنه أمر ندرسه بجد في الوقت الحالي. نريد أن نكون متأكدين من أننا نفهم النتائج والتداعيات المحتملة لانتهاء صلاحية الترخيص»، حسب وكالة «فرانس برس».

وهذا الإعفاء الذي أقرته واشنطن في نهاية فبراير، يسمح لموسكو بأن تواصل، رغم العقوبات التي فرضتها عليها الخزانة الأميركية، سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في روسيا.

لكن هذا الإعفاء تنتهي صلاحيته في 25 مايو، أي قبل يومين من موعد الاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية.

أول استحقاق بعد انتهاء الإعفاء بـ100 مليون دولار
في المقابل، فإن روسيا لم تعد قادرة على سداد ديونها بدولارات من تلك الموجودة في البنوك الأميركية، بسبب العقوبات المشددة التي فرضتها عليها واشنطن في الخامس من أبريل. وبسبب هذا المنع حاولت موسكو سداد هذا الدين بالروبل عوضا عن الدولار.

وأوضحت يلين، وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ «لم نتخذ قرارا بعد» لكن هذا الأمر سيحسم «بسرعة»، وأضافت «نحن نُجري بجد تقييما لمخاطر عدم تجديد الإعفاء وتداعياته».

والاستحقاق المقبل في برنامج سداد الديون الروسية موعده في 27 مايو الجاري ومقداره هو 100 مليون يورو. وهذا المبلغ هو قيمة فائدة تستحق على إصدارين، أحدهما يجبر روسيا بأن تسدد المبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري، أما الثاني فيمكنها سداده بالروبل.

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