Atwasat

بايدن يطالب «الاحتياطي الفيدرالي» بالمساهمة في السيطرة على التضخم التاريخي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 09:33 مساء
بايدن يطالب «الاحتياطي الفيدرالي» بالمساهمة في السيطرة على التضخم التاريخي
الرئيس الأميركي جو بايدن يعرض خطته لمكافحة التضخم وخفض تكاليف المعيشة في البيت الأبيض. (أ ف ب)
alwasat radio

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنه يضع «التضخم على رأس أولوياته الوطنية»، ويشعر بمعاناة الأميركيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في أربعة عقود.

وقال بايدن، في كلمة بالبيت الأبيض، «يتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمله وسوف يؤدي وظيفته. أعتقد أن التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكبر لدينا الآن، وأعتقد أنهم يرون ذلك أيضًا»، بحسب «فرانس برس».

ولكنه قال إن بعض «جذور التضخم» خارجة عن سيطرته، مشيرًا إلى جائحة «كوفيد-19» وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وأضاف: «هذان المساهمان الرئيسيان... هما عالميان بطبيعتهما. وهذا هو السبب في أننا نشهد تضخمًا تاريخيًا في دول العالم أجمع».

أرقام التضخم لشهر أبريل 
سيتم إعلان أرقام التضخم لشهرأبريل الأربعاء. ويتوقع الاقتصاديون تباطؤًا مقارنة بشهر مارس. 

وأشار بايدن إلى أن 60% من التضخم في مارس كان بسبب ارتفاع أسعار الوقود. والثلاثاء، بلغ متوسط سعر غالون البنزين (3.78 لتر) 4.374 دولار، متجاوزًا السعر القياسي السابق في 11 مارس. وكان متوسط سعر غالون البنزين قبل عام 2.967 دولار.

-  أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية
-  واشنطن تدرس رفع الرسوم الجمركية عن السلع الصينية لمكافحة التضخم

وإذا كان الرئيس لا يسيطر على الحرب في أوكرانيا ولا على الجائحة، فقد قال إن بوسعه أن يعمل على جبهات أخرى. وقال: «هناك أشياء يمكننا القيام بها، يمكننا معالجة ما يجب علينا فعله، بدءًا من الاحتياطي الفيدرالي الذي يؤدي دورًا كبيرًا في مكافحة التضخم».

 تعيينات «المرشحين المؤهلين تأهيلًا عاليًا»
ومن ثم حث مجلس الشيوخ على «التصديق دون تأخير» على تعيينات «المرشحين المؤهلين تأهيلًا عاليًا»، الذين اقترحهم لقيادة البنك المركزي. 

كما أشار إلى أن إدارته تدرس إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية التي فرضها سلفه دونالد ترامب في 2018، التي تمثل تكاليف إضافية للشركات الأميركية التي لا يمكنها الحصول على المواد من دول أخرى. 

 الرسوم الجمركية على 350 مليار دولار من الواردات السنوية
في الإجمال تؤثر الرسوم الجمركية على 350 مليار دولار من الواردات السنوية من العملاق الآسيوي، وتنتهي صلاحيتها في 6 يوليو. وأعلن مكتب الممثلة التجارية الأسبوع الماضي بدء مشاورات لتعديلها أو حتى إلغائها في سياق تضخم غير مسبوق منذ بداية الثمانينات.

وعند سؤاله إلى متى سيستمر التضخم، قال بايدن متحدثًا عن الاقتصاديين: «يتوقع معظمهم أن تنخفض الأسعار هذا العام، ويعتقد آخرون أنها قد تستمر حتى العام المقبل... لا أستطيع أن أتنبأ بذلك».

وبدا بذلك حذرًا بعد أن ردد لفترة طويلة أن التضخم المرتفع كان «موقتًا».

 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
إعلان موعد كشف الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»

إعلان موعد كشف الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»
بلدية كييف تعلن عودة ثلثي سكانها

بلدية كييف تعلن عودة ثلثي سكانها
كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب

كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب
أحلام خارج التغطية

أحلام خارج التغطية
تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم

تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم
مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»

مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»
3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد

3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد
تحذيرات من وصول أسلحة أوكرانية إلى ليبيا بعد انتهاء الحرب الروسية

تحذيرات من وصول أسلحة أوكرانية إلى ليبيا بعد انتهاء الحرب الروسية
كاركاتير خيري - أوكرانيا

كاركاتير خيري - أوكرانيا
«كاف» يعلن رسميا: نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب

«كاف» يعلن رسميا: نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة

الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا

شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا
إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته الرئيسية

إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته ...
«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية

«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية
خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول القاعدة الدستورية

خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول ...
بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022

بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»

روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
لبنان: البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لدعم واردات القمح
لبنان: البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لدعم ...
أسعار النفط تواصل التراجع مع تزايد مخاطر الركود العالمي
أسعار النفط تواصل التراجع مع تزايد مخاطر الركود العالمي
كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب
كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية ...
الاتحاد الأوروبي يقدم 1.56 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين
الاتحاد الأوروبي يقدم 1.56 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والنازحين ...
مصر.. معدل التضخم السنوي يواصل الارتفاع ويسجل 14.9% في أبريل
مصر.. معدل التضخم السنوي يواصل الارتفاع ويسجل 14.9% في أبريل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر ......
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017...
«رويترز»: ماسك يقترب من امتلاك «تويتر» مقابل 43 مليار دولار
«رويترز»: ماسك يقترب من امتلاك «تويتر» مقابل 43 مليار دولار...
المزيد
بايدن يطالب «الاحتياطي الفيدرالي» بالمساهمة في السيطرة على التضخم التاريخي
بايدن يطالب «الاحتياطي الفيدرالي» بالمساهمة في السيطرة على ......
أسعار النفط تواصل تراجعها و«خام برنت» يقترب من 104 دولارات للبرميل
أسعار النفط تواصل تراجعها و«خام برنت» يقترب من 104 دولارات ......
واشنطن تدرس رفع الرسوم الجمركية عن السلع الصينية لمكافحة التضخم
واشنطن تدرس رفع الرسوم الجمركية عن السلع الصينية لمكافحة ......
مصر.. معدل التضخم السنوي يواصل الارتفاع ويسجل 14.9% في أبريل
مصر.. معدل التضخم السنوي يواصل الارتفاع ويسجل 14.9% في أبريل...
الاتحاد الأوروبي يقدم 1.56 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين
الاتحاد الأوروبي يقدم 1.56 مليار يورو لمساعدة اللاجئين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط