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أسعار النفط تواصل تراجعها و«خام برنت» يقترب من 104 دولارات للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 08:45 مساء
أسعار النفط تواصل تراجعها و«خام برنت» يقترب من 104 دولارات للبرميل
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الثلاثاء، بعدما خفف الاتحاد الأوروبي عقوباته المقترحة على صادرات الخام الروسية، وسط استمرار المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.32% أو بقيمة 1.60 دولار إلى 104.28 دولار للبرميل، بعدما انخفضت أمس بأكبر نسبة مئوية يومية منذ مارس، البالغة 5%، بحسب وكالة ألأنباء الألمانية «د ب أ».

انخفاض العقود الآجلة للخام الأميركي
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يونيو بنسبة 1.52% أو بقيمة 1.56 دولار عند 101.58 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يلغي الاتحاد الأوروبي الحظر المقترح على السفن المملوكة له التي تنقل الخام الروسي بعد اعتراضات من أعضاء منهم اليونان، كما أنه يجري محادثات بشأن الحزمة السادسة من العقوبات.

-  أسعار النفط تواصل التراجع مع تزايد مخاطر الركود العالمي
- أسعار النفط تتراجع مع عمليات الإغلاق في الصين والمخاوف من الركود العالمي

وهبطت أسعار النفط لدى إغلاق تعاملات الإثنين بأكثر من 5% بعد أن تسبب استمرار قيود الإغلاق بسبب فيروس «كورونا» في الصين، أكبر مستورد للنفط، في تغذية المخاوف بشأن توقعات الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أمس بمقدار 5.92 دولار أو 5.3% إلى 106.47 دولار، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 6.16 دولار أو 5.6% إلى 103.61 دولار للبرميل، حيث سجل كلا العقدان أكثر من 35% حتى الآن هذا العام.

الفزع يصيب الأسواق المالية العالمية
وأُصيبت الأسواق المالية العالمية بالفزع من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود، حيث تسببت عمليات الإغلاق الأكثر تشديدًا واتساعًا في الصين في حدوث تباطؤ في نمو الصادرات في الاقتصاد الثاني عالميًا خلال شهر أبريل.

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتد في هيوستن، إن عمليات الإغلاق في الصين تؤثر سلبًا على سوق النفط؛ حيث انخفضت واردات الصين من الخام في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 بنسبة 4.8% عن العام الماضي، إلا إن واردات أبريل قد ارتفعت بنسبة 7% تقريبًا.

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