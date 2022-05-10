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الاتحاد الأوروبي يقدم 1.56 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 04:23 مساء
الاتحاد الأوروبي يقدم 1.56 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين
نازحون سوريون في مخيم قبل نقلهم إلى مجمع سكني في بلدة بزاعة في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال سورية. (أ ف ب)
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أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه سيقدم مساعدة بقيمة 1.56 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين في العام 2022، داعيًا المشاركين الآخرين في المؤتمر السادس للمانحين في بروكسل إلى عدم التخلي عن شعب سورية.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، «بهدف إطلاق مؤتمر المانحين الذي أترأسه، أعلن عن مليار يورو من المساعدات للعام 2022، لتصل مساهمتنا التراكمية إلى 1.5 مليار يورو. وللعام 2023، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي نفسه، أي 1.56 مليار يورو»، بحسب «فرانس برس».

70 دولة ومؤسسة دولية 
وتابع، متوجهًا إلى ممثلي نحو 70 دولة ومؤسسة دولية حاضرين في المؤتمر، «أطلب منكم أن تظهروا كرمًا مماثلًا في التزاماتكم».

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وأضاف: «بدأ التعب يحل بعد 11 سنة من النزاع. إنه أمر مفهوم. من الصعب مواجهة عدة نزاعات في الوقت نفسه وأوكرانيا في المقدمة». وأتاح مؤتمر للمانحين لأوكرانيا نظِّم في وارسو في 5 مايو الحصول على التزامات قيمتها تفوق الستة مليارات يورو. 

المؤتمر السنوي في بروكسل 
وقال بوريل أيضًا: «لا يحب أن نتخلى عن سورية... إن المؤتمر السنوي في بروكسل يبلور الآمال للشعب السوري رغم أن، للأسف، لا ضوء في نهاية النفق». وأشار إلى أن «علينا ضمان أن تبقى الالتزامات للمساعدة الإنسانية بمستويات العام 2021... والاحتياجات لا تزال ضخمة».

وتم التعهد حينها بتقديم 6.4 مليار دولار (4.4 مليار دولار للعام 2021 وملياري دولار لعام 2022 والسنوات اللاحقة) لمساعدة الشعب السوري واللاجئين في دول الجوار في المنطقة.

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