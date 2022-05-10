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بدعم 7 هيئات دولية.. مشروع جديد لتعزيز نظام عدالة يلائم القصَّر في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 02:04 مساء
بدعم 7 هيئات دولية.. مشروع جديد لتعزيز نظام عدالة يلائم القصَّر في ليبيا
مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إطلاق برنامج مشترك مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وسبع هيئات دولية لتعزيز نظام عدالة ملائم للقصّر في ليبيا.

وجاء إطلاق البرنامج الجديد بالشراكة مع وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية في ليبيا والاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفق بيان البرنامج على موقعه الإلكتروني.

ويستهدف مشروع «تطوير عدالة الأحداث (أو القصَّر) في ليبيا» إلى إتاحة سبل وصول ملائمة إلى جميع الأطفال في ليبيا أمام القانون، بما في ذلك المحرومون من حريتهم وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والقواعد النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين) والأدوات القانونية الدولية ذات الصلة.

الصراع في ليبيا أثر على نظام العدالة للأحداث
ويقول البيان إن نظام عدالة الأحداث في ليبيا في الماضي «كان يشهد تقدما واضحا، حيث يبقى الأطفال بعيدا عن السجن، ويوضعون في مؤسسات رعاية خارج نظام السجون، إلا أن الصراع في ليبيا وعدم الاستقرار أثر على هذا النظام بشكل كبير». علما بأن المقصود بالأحداث أو القصَّر هم الذين يتورطون في ارتكاب الجرائم قبل سن البلوغ.

والبرنامج الجديد ممول من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم الأطفال أمام القانون، يدعم المحتجزون في طرابلس الكبرى ومواقع أخرى مختارة؛ للوصول لنظام عدالة ملائم للأطفال، وفق البيان الأممي.

كما سيركز المشروع على «دعم وضع السياسات ذات الصلة والتنسيق على الصعيد الوطني وتحسين إمكانية حصول الأسر والأطفال على الخدمات المصممة خصيصا للتعجيل بإعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم وتعزيز برامج التخطيط والمساعدة قبل الإفراج عنهم».

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