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كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 01:46 مساء
كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب
عنصر إنقاذ في موقع مركز تجاري في مدينة أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود، 10 مايو 2022. (أ ف ب)
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رأت كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بياتا يافورشيك، أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل «صدمة اقتصادية تاريخية» لهذا البلد، فيما قد يمثل اللاجئون الأوكران مع مرور الوقت مكسبا لدول الاستقبال.

وتعليقا على نزوح 15% من الأوكرانيين جراء النزاع، أوضحت يافورشيك في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، أن تدفق اللاجئين يطرح عبئا على موارد دول الاستقبال غير أنه قد يتحول مستقبلا إلى مكسب لها، متحدثة على هامش الجمعية العامة السنوية للبنك الأوروبي.

وبخصوص الوطأة الاقتصادية لغزو أوكرانيا، قالت يافورشيك إن هناك سيناريوهين أولهما مبني على فرضية استمرار النزاع حتى الصيف، ما يعتبر في غاية التفاؤل، وفي هذه الحال تمثل الحرب «صدمة أقل حدة من وباء كوفيد، يمكن تشبيهها بالأحرى بالأزمة المالية العام 2008». أما حسب السيناريو المتشائم الذي يلحظ بلبلة أكبر في إمدادات الغاز، فنتوقع «تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى مستويات ما قبل الوباء، ما يلغي كل مكاسب الانتعاش الاقتصادي مع بقاء أسعار النفط عالية».

تراجع إجمالي الناتج المحلي الأوكراني
وبالنسبة لأوكرانيا، فإن المسؤولة الأوروبية رأت أن تراجع (إجمالي الناتج المحلي) الذي يتوقع أن يكون بمستوى 30%، مرده أن الحرب تجري في منطقة تؤمن 60% من إجمالي الناتج المحلي. الأراضي التي تزرع بالقمح تقع بصورة عامة في جنوب البلاد وشرقها، حيث تجري الحرب، وهناك أزمات وقود متزايدة. إضافة إلى ذلك، فإن 10% من سكان أوكرانيا غادروا.

وفي ما يتعلق بروسيا، توقعت يافورشيك في حديتها لـ«فرانس برس» تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10%، ما يوازي الانكماش الاقتصادي في الدول الغربية عند أشد أزمة «كوفيد»، وهي نسبة مرتفعة. تواجه أوكرانيا على الأرجح أشد تراجع في إجمالي ناتجها المحلي منذ الحرب العالمية الثانية.

هل يواجه العالم أزمات غذائية؟
وعلى صعيد الأمن الغذائي، نقلت «فرانس برس» عن كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي قولها إنها لا تعتقد أن هناك أزمات غذائية، وأضافت: «حين نشهد مجاعات، لا يكون هذا ناجما بصورة عامة عن نقص في المواد الغذائية بل عن توزيعها. حتى لو أن أوكرانيا وروسيا مسؤولتان معا عن 35% من الصادرات العالمية، يمكننا شراء القمح من الولايات المتحدة مثلا».

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ومضت قائلة: «أسعار الأغذية المرتفعة هي التي تجعل من الصعب الحصول على المواد الغذائية. في دول مثل المغرب ومصر والأردن، يشكل الطعام أكثر من ثلث السلة الاستهلاكية. دول شمال أفريقيا هذه (متضررة بصورة خاصة) لأن أسعار المواد الغذائية ترتفع فيما عملاتها الوطنية تتراجع قيمتها. كما أنه يجرى تقديم مساعدات، وهذا مكلف للغاية لمالية الحكومات في وقت باتت في وضع هش جراء كوفيد وارتفاع معدلات الفائدة».

وأشارت إلى أن بعض الحكومات ترد بخفض أسعار الوقود، وأحيانا المواد الغذائية، ورأت أن الوسيلة المفيدة للقيام بذلك تكون بتخصيص المساعدات للأسر الأكثر فقرا، أما خفض الضرائب (لا سيما الضريبة على البنزين) للجميع، فهو ينعكس على المالية العامة ويوجه رسائل خاطئة (في وسط أزمة المناخ الداهمة، دون التشجيع على خفض استهلاك الوقود)، وفق المسؤولة الأوروبية.

تأثيرات تدفق اللاجئين إلى دول جوار أوكرانيا
وبخصوص تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، أوضحت الخبيرة الأوروبية أن مولدافيا استقبلت ما يوازي 14% من عدد سكانها، وبولندا ما يوازي أكثر من 5%. في بولندا، يحق للاجئين الحصول على العناية الطبية المجانية، ومساعدات للأطفال، ونقل مجاني والمدرسة، وهو ما رأته الخبيرة يطرح ضغطا كبيرا على الخدمات العامة.

ومع ذلك فقد تحدثت عن أن أوروبا الشرقية تشهد شيخوخة سريعة في حين أنها ليست ثرية حتى الآن، وقدوم هذه الأعداد من الشبان الأوكرانيين ومعظمهم (حائزي شهادات) يمكن أن يساعد على تسوية هذا الوضع.

وقالت يافورشيك لـ«فرانس برس»: «نعرف من خلال الخبرة والأبحاث الأكاديمية أن الذين يغادرون بلادهم ليسوا الأكثر فقرا (لأنهم يحتاجون إلى موارد للقيام بالرحلة). اللجوء أمر ينطوي على الكثير من المجازفة ويتطلب الكثير من الشجاعة، إنهم أشخاص يتمتعون بروح المبادرة. بعد قضائهم عاما أو أكثر في بلد، ينضمون إلى القوة العاملة فيه».

وأضافت: هذا ينطبق على المكسيكيين الذين يعبرون الجدار (في جنوب الولايات المتحدة) أو على السوريين. المستوى التعليمي للأوكرانيين أعلى بصورة عامة من مستوى السوريين، ولغتهم شبيهة باللغات السلافية، والكثير من الأوكرانيين لديهم جذور بولندية ويتكلمون اللغة البولندية بالأساس. تثبت الأبحاث أن المهاجرين يعززون الروابط بين دول الاستقبال ودول المنشأ، ما يزيد من حجم التجارة والاستثمار على المدى البعيد».

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