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لبنان: البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لدعم واردات القمح

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 08:59 مساء
لبنان: البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لدعم واردات القمح
واجهة مبنى مصرف لبنان في بيروت، 21 مارس 2022، (رويترز)
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قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، الإثنين، إن البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتمويل واردات البلاد من القمح، والحفاظ على استقرار أسعار الخبز لمدة تسعة أشهر.

وأضاف سلام أن المشروع الذي يطلق عليه اسم «الاستجابة الطارئة لتوريدات القمح للبنان» ما زال يحتاج لموافقة مجلس الوزراء والبرلمان. ولم يرد ناطق باسم البنك الدولي بعد على طلب التعليق، وفق «رويترز».

 الليرة اللبنانية تخسر 90% من قيمتها
ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019.

ومنذ ذلك الحين خسرت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها، في حين زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 مثلًا، وفقًا لبيانات برنامج الأغذية العالمي.

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وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وبعدم قدرة بيروت على تخزين احتياطات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت العام 2020.

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