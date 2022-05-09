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بلغاريا تهدد برفض عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 06:50 مساء
بلغاريا تهدد برفض عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية
محطة طاقة في بلغاريا. (الإنترنت)
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قال نائب رئيس الوزراء البلغاري، أسين فاسيليف، إن بلغاريا تهدد بعدم دعم فرض حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا وعلى واردات النفط الروسية. 

جاء هذا التصريح في الوقت الذي لم يتوصل فيه ممثلو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مقترح يقضي بحظر النفط الروسي، بحسب «يورو نيوز». 

واقتربت حكومات الاتحاد الأوروبي، الأحد، من الاتفاق على عقوبات صارمة ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، لكنها قررت إجراء مزيد المحادثات يوم الإثنين لتحديد كيفية ضمان قدرة الدول الأكثر اعتمادًا على الطاقة الروسية على «التأقلم» في حال فرضت عقوبات على واردات النفط الروسية.

المفوضية الأوروبية قد تعفي المجر وسلوفاكيا
ومع استمرار الأزمة، قال مسؤولان في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إن المفوضية الأوروبية قد تعفي المجر وسلوفاكيا من فرض حظر على النفط الروسي. وقالت الحكومة المجرية إنها لن تساند فرض عقوبات تقف حائلاً أمام شحنات النفط والغاز الروسية إلى المجر. كما أعلنت وزارة الاقتصاد السلوفاكية، من جانبها، أنها ستسعى إلى إعفاء من أي حظر على النفط الروسي يتفق عليه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمته التالية من العقوبات ضد موسكو.

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ويطرح مشروع اقترحته المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء الماضي، على دول الاتحاد الأوروبي وقف واردات النفط الخام في غضون ستة أشهر، ووقف المنتجات المكررة بحلول نهاية العام 2022. 

 استثناء لمدة عام 
ويمنح المشروع استثناء لمدة عام حتى نهاية العام 2023 للمجر وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تطلان على أي بحر وتعتمدان على التسليم عبر خط أنابيب دروغبا. واعتبرت المجر وسلوفاكيا مدة هذا الاستثناء غير كافية، وطلبت جمهورية التشيك الاستفادة منه.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية اقترحت، يوم الجمعة، تغييرات في تبني إجراءات الحظر المبدئي المزمع فرضه على النفط الروسي لمنح بعض الدول مزيد الوقت لتحويل إمداداتها من الطاقة، في حين لم تعرض على بلغاريا أي اقترح بهذا الشأن.

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