«كوفيد» يتسبب ببطء في الصادرات الصينية للمرة الأولى منذ عامين

القاهرة - بوابة الوسط

عرفت صادرات الصين في أبريل تباطؤًا غير مسبوق منذ 2020 على خلفية الإغلاق في شنغهاي الذي يؤثر سلبًا على النشاط وتشديد القيود الصحية في بكين.

واستفادت الصادرات الصينية منذ سنتين بشكل واسع من حاجات بقية دول العالم إلى منتجات للوقاية من «كوفيد-19» مثل الكمامات أو المعدات التي تسمح بالعمل عن بعد. إلا أن هذا الطلب يشهد تراجعًا، وفق «فرانس برس».

أكبر فورة وبائية منذ بدء الجائحة

ويواجه العملاق الآسيوي أيضًا، منذ أسابيع، أكبر فورة وبائية منذ بدء الجائحة مع حجر ملايين الأشخاص على عجل في نهاية مارس في شنغهاي عاصمة البلاد الاقتصادية. وتتواصل القيود وتلقي بثقلها على سلاسل التوريد، فهذه المدينة الساحلية تشكل نقطة دخول وخروج مهمة جدًا للسلع الصينية.

ونتيجة لذلك، كشفت الصين الإثنين نتائج تجارية متفاوتة سجلت خلال أبريل. ففي الشهر الماضي نمت صادرات الصين بأبطا وتيرة لها منذ قرابة العامين بنسبة 3.9%.

وكان محللون استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم توقعوا تباطوءًا أقوى (+2.7%) بعد ارتفاع بلغ 14.7 بمعدل سنوي في مارس. وتكون الصادرات الصينية بذلك، سجلت أسوأ أداء لها منذ يونيو 2020 (+0.5%).

آمال محبطة مع بث جرعة من التفاؤل

أما الواردات الصينية، فعرفت في أبريل نموًا معدومًا بمعدل سنوي. إلا أن هذه الوتيرة أفضل من تلك المسجلة في مارس (-0.1%) وأعلى بكثير من توقعات المحللين (-3%).

وقبل عام، قفزت واردات الصين بنسبة 43.1% على خلفية تعويض اقتصادي بعد شبه شلل تام للنشاط خلال الموجة الوبائية الأولى من «كوفيد-19» مطلع العام 2020.

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وحاول الناطق باسم مصلحة الضرائب، لي كووين، بث جرعة من التفاؤل، الإثنين، باعتباره أن الاقتصاد الصيني لديه هامش للانتعاش بسبب «الأسس الإيجابية» التي يتمتع بها، إلا أن لدى المحللين موقفًا أكثر تشكيكًا.

وقال المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس» جوليان إيفانز-بريتشارد: «الأمل بانتعاش الصادرات بعد القضاء على الجائحة قد يشهد نكسة».

ومضى محذرًا: «على العكس يتوقع تسجيل تراجع جديد في الفصول المقبلة»، مشددًا على أن الرفع التدريجي للقيود الصحية في الخارج يتسبب بتراجع الطلب على السلع الصينية الضرورية لمواجهة «كوفيد».

اضطرابات في شحن القطع والمكونات للصناعات

وكانت الصادرات تشكل حتى الآن أحد أسس الاقتصاد الصيني، في حين أن الاستهلاك ضعيف بسبب الفورة الوبائية في البلاد وأزمة قطاع العقارات الذي كان يشكل أحد المحركات الاقتصادية في السابق.

وشدد الخبير الاقتصادي لدى شركة «بينبوينت أسيت منجمنت»، جيوي جانغ، على أن ضعف الواردات يعكس «انتعاشًا بطيئًا نسبيًا في الإنتاج» في الصين بسبب «الاضطرابات» في شحن القطع والمكونات للصناعات.

وحذر خبراء من أن سياسة «صفر كوفيد» في الصين التي تشمل إجراءات إغلاق وحجر وإخضاع السكان لفحوصات تشخيص واسعة النطاق ومتكررة، تبدو مكلفة جدًا لاقتصاد البلاد.

فخلال الشهر الماضي خضع عشرات ملايين الصينيين للحجر في شمال شرق البلاد عرين صناعة السيارات. وقد رفعت القيود بعد ذلك، إلا أن انتعاش النشاط يواجه صعوبات. لكن رغم ذلك بلغ الفائض التجاري الصيني في أبريل 51.1 مليار دولار. وكان الفائض الصيني قبل شهر 47.38 مليار دولار.