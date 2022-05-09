تراجع أسعار النفط بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط، الإثنين، إلى جانب أسواق الأسهم في آسيا، بفعل مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، في حين يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي، الذي من المتوقع أن يسفر عن شح الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار خام «برنت» 28 سنتا أو 0.3% إلى 112.11 دولار للبرميل، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وبلغ خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 109.36 دولار للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.4%.

عوامل رئيسية تضغط على أسعار النفط

وقالت المحللة في «سي.إم.سي ماركتس»، تينا تنغ، «العزوف الأوسع عن المخاطرة الناجم عن مخاوف الركود، وعمليات الإغلاق في الصين «بسبب كوفيد» هي العوامل الرئيسية التي تضغط على أسعار النفط».

- أسعار النفط تتراجع مع عمليات الإغلاق في الصين والمخاوف من الركود العالمي

كما أن الأسواق المالية العالمية مضطربة جراء المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة، وإجراءات الإغلاق بسبب (كوفيد-19) في الصين، والتي تضر بثاني اقتصاد على مستوى العالم.

وقالت تنغ إن «عمليات الإغلاق الجارية في الصين قد تستمر في التأثير على أسعار النفط في المدى القريب»، مضيفة أن خفض السعودية للأسعار يعكس أيضا المخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط.

وخفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الخام لآسيا وأوروبا لشهر يونيو، أمس الأحد.