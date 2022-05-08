السعودية تخفض أسعار نفطها للعملاء في آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

خفضت السعودية أسعار النفط للعملاء في آسيا، حيث تلقي الإغلاقات ذات الصلة بـ«كورونا» في الصين بظلالها على الطلب، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية.

ووفقًا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، خفضت «أرامكو» أسعارها للمرة الأولى في أربعة أشهر، ومن ذلك سعر بيع خامها الرئيسي «العربي الخفيف» لشحنات الشهر المقبل إلى آسيا، ليسجل 4.40 دولار للبرميل فوق المعيار القياسي الذي تستخدمه، مقابل علاوة بـ9.35 دولار في مايو.

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وكانت السعودية رفعت خامها إلى مستويات قياسية في الشهرين الماضيين، بعد أن قفزت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

حظر واردات النفط الروسية

ويقترب الاتحاد الأوروبي حاليًا من حظر واردات النفط الروسية، ضمن عقوباته لموسكو على الهجوم.

إلا أن استراتيجية «صفر كورونا»، التي تتمسك بها الصين، تتسبب في أكبر صدمة للطلب على النفط في البلاد، منذ الصدمة التي شهدتها في الأيام الأولى للجائحة.

وكانت «بلومبرغ» أفادت في 22 أبريل، بأنه من المتوقع أن يتراجع الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات في ذلك الشهر بنسبة 20% عن العام السابق.

وترسل السعودية أكثر من 60% من صادراتها من النفط الخام إلى آسيا، وتمثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر المشترين.