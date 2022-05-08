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نيجيريا: شركات الطيران تعلق رحلاتها لغلاء الوقود

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 01:00 صباحا
نيجيريا: شركات الطيران تعلق رحلاتها لغلاء الوقود
صورة من مطار «نامدي أزيكيوي» في أبوجا بنيجيريا، تظهر طائرة لشركة «ماكس إير» النيجيرية أجلت طلابا من أوكرانيا، 4 مايو 2022. (أ ف ب)
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أعلنت رابطة شركات الطيران النيجيرية تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الإثنين «حتى إشعار آخر»؛ بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير والعقوبات التي فرضت على موسكو، ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير في العديد من الدول.

وأوضحت الرابطة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أن سعر وقود الطائرات من نوع «جيت-إيه1» ارتفع من 190 نايرا (43 سنتًا) إلى 700 نايرا (1.60 يورو) للتر الواحد، وقالت: «لا يمكن لأي شركة طيران في العالم أن تستوعب مثل هذه الزيادة الهائلة المفاجئة في فترة قصيرة».

وأضافت أنه تبعا لذلك صار معدل كلفة تذكرة الطائرة لرحلة داخلية مدتها ساعة واحدة يبلغ 270 يورو، وهو سعر باهظ للمسافرين «الذين يواجهون أصلا عديد الصعوبات»، وتابعت: «لذلك ستوقف شركات الطيران عملياتها في أنحاء البلاد اعتبارًا من الإثنين 9 مايو 2022 حتى إشعار آخر».

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وزارة الطيران النيجيرية تسعى لـ«تهدئة الوضع»
إزاء هذا الوضع، دعت وزارة الطيران شركات الملاحة الجوية «حتى في هذا الوضع الصعب» إلى «أن تأخذ في الاعتبار التأثير المضاعف لوقف عملياتها على النيجيريين والمسافرين من أنحاء العالم».

وأشارت الوزارة في بيان نشرته، السبت، إلى أن الإمداد بالوقود ليس مسؤوليتها، مؤكدة أنها «تبذل جهودا لتهدئة الوضع».

من جانبها، قالت لجنة حماية المستهلك النيجيرية، السبت، إنها تبذل جهودًا لإيجاد «تفاهم مقبول» مع تجار الوقود الرئيسيين، وأعربت عن «قلقها» إزاء إبلاغ عديد النيجيريين «أن شركات الطيران واصلت بيع التذاكر بعد التاريخ المعلن».

وعبّر عديد مستخدمي الإنترنت عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد بيان رابطة شركات الطيران النيجيرية الذي حضّ المسافرين على «إيجاد بدائل».

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