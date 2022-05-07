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«فاو»: تراجع طفيف في أسعار الغذاء عن أعلى مستوياتها على الإطلاق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 10:11 صباحا
«فاو»: تراجع طفيف في أسعار الغذاء عن أعلى مستوياتها على الإطلاق
شعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو). (الإنترنت)
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سجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، لأسعار الأغذية انخفاضًا طفيفًا بنحو 0.8%، خلال أبريل الماضي، ليسجل 158.5 نقطة، متراجعًا عن مستواه الأعلى على الإطلاق الذي سجله في مارس.

وبينما سجل المؤشر تراجعًا طفيفًا في أسعار الزيوت النباتية والذرة، ارتفع بشكل طفيف أيضًا بالنسبة لأسعار الأرز واللحوم ومنتجات الألبان والسكر، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

فيما ظل المؤشر الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولًا في التجارة، أعلى بنسبة 29.8% عما كان عليه في أبريل 2021.

أعلى مستوى على الإطلاق
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في «فاو»، ماكسيمو توريرو كولين، إن الانخفاض الطفيف في المؤشر شكّل «متنفسًا مرحبًا به لاسيّما بالنسبة إلى بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، بيد أن أسعار الأغذية لا تزال قريبة من المستويات المرتفعة التي سجلتها أخيرًا، ما يعكس استمرار انكماش السوق ويطرح تحديًا أمام الأمن الغذائي العالمي بالنسبة إلى الشرائح الأضعف».

- «الفاو»: أسعار السلع الغذائية العالمية تبلغ «أعلى المستويات على الإطلاق»

وكانت المنظمة، عزت القفزة الكبيرة لأسعار السلع الغذائية العالمية في مارس الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي أرسلت صدمات عبر أسواق الحبوب الأساسية والزيوت النباتية.

واستحوذ الاتحاد الروسي وأوكرانيا، مجتمعين على حوالي 30% و20% من صادرات القمح والذرة العالمية، على التوالي، خلال السنوات الثلاث الماضية.

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