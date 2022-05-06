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الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 10:54 مساء
الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا
نازحون في مخيم توكل 2 بمنطقة بيداوة بالصومال التي تعاني من الجفاف، 14 فبراير 2020، (ا ف ب)
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حذّر مسؤولان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجمعة، من أن أفريقيا تواجه أزمة «غير مسبوقة» بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، خصوصا مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وبدأ غزو أوكرانيا في 24 فبراير، وأثرت العقوبات التي فرضت على روسيا في أعقاب ذلك بشدة على البلدان الإفريقية التي تواجه أصلا صعوبات جراء جائحة كوفيد وتغيّر المناخ، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا ريموند غيلبين خلال مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا «هذه أزمة غير مسبوقة بالنسبة للقارة».

وتحدث غيلبين في المؤتمر عبر تقنية الفيديو من نيويورك عن ارتفاع التضخم لا سيما في جنوب إفريقيا وزيمبابوي وسيراليون.

وتوقع الخبير الاقتصادي «انخفاضًا في النمو الاقتصادي في القارة الذي من المفترض أن يرتفع قليلاً هذا العام بعد كوفيد، وسيناهز نمو الصادرات 4% وليس 8,3% كما كان متوقعا». نتيجة ذلك ستواجه ملايين الأسر صعوبات مالية يمكن أن تفاقم الغضب الاجتماعي في أنحاء القارة التي تضم غالبية أفقر دول العالم. وأضاف ريموند غيلبين: «نرى احتمال نشوب توترات في بؤر ساخنة مثل الساحل وأجزاء من وسط إفريقيا والقرن الأفريقي».

وأردف المسؤول الأممي «التوترات خصوصا في المناطق الحضرية والمجتمعات ذات الدخل المنخفض، يمكن أن تتفاقم وتؤدي إلى احتجاجات وأعمال شغب عنيفة» لا سيما في البلدان التي تجري انتخابات هذا العام أو العام المقبل.

ويعود ذلك خصوصا الى اعتماد العديد من الدول الإفريقية على روسيا وأوكرانيا في استيراد المواد الغذائية، وهما مصدران رئيسيان للقمح والذرة وبذور اللفت وزيت دوار الشمس.

دول أفريقية تعتمد على شحنات القمح من روسيا وأوكرانيا
من جانبها، أوضحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أهونا إيزياكونوا أن «بلدان أفريقية تستورد نحو 80% من القمح الذي تستهلكه، من روسيا وأوكرانيا. مع الاضطرابات التي تحدث الآن، هناك حال طوارئ بصدد التشكل».

وتساءلت إيزياكونوا المديرة الإقليمية لمكتب إفريقيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «أين تتجه هذه البلدان بين عشية وضحاها بحثًا عن سلع أساسية؟ وأشدد على أنها سلع أساسية».

ولفتت المسؤولة إلى معدلات اقتراض شديدة الارتفاع لدول إفريقية، قائلة إنها «أعلى من أي مكان آخر في العالم. ومن حيث الديون، هناك عدد من البلدان التي تعاني أصلا ضائقة»، وأشارت خصوصا إلى غانا المثقلة بالديون.

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