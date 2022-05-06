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بريطانيا تحث «شل» و«بريتش بتروليوم» على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 03:48 مساء
بريطانيا تحث «شل» و«بريتش بتروليوم» على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية: الإنترنت).
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حث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، شركتي النفط والغاز العملاقتين (شل) و(بريتش بتروليوم)، على الاستثمار «بشكل مكثف» في مصادر الطاقة المتجددة، لدعم أمن الطاقة في المملكة المتحدة، في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على ميزانيات الأسر.

وقال جونسون، في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية ، الجمعة، إنه تحدث مع رئيسي الشركتين هذا الأسبوع، بعد تحقيقهما أرباحا كبيرة، بحسب وكالة «د ب أ».

وتشير وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، إلى أن جونسون عارض الدعوات التي أطلقتها جماعات المستهلكين وحزب العمال المعارض، لفرض ضرائب مفاجئة على الشركتين، مجددا رسالته السابقة بأن اتخاذ مثل هذه الخطوة لن يشجع الاستثمار.

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واختتم جونسون تصريحاته قائلا: «لقد استقبلت رئيس شركة شل بالأمس، ورئيس شركة بريتيش بتروليوم، وتحدثت إلى كليهما، وكانت رسالتنا لهم واضحة جدا جدا.. يا رفاق هذه لحظة نحتاج فيها كبلد للاستثمار بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والخضراء، وأن هذه الخطوة سوف تحدث فرقا في أسعار الطاقة».

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