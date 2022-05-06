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بـ70٪.. التضخم يرتفع في تركيا لأعلى مستوى خلال 20 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 01:45 مساء
بـ70٪.. التضخم يرتفع في تركيا لأعلى مستوى خلال 20 عاما
نسوة يشترين الخبز في سوق في أنقرة، 20 ديسمبر 2021. (أ ف ب)
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سجلت نسبة التضخم نحو 70٪ خلال عام واحد في تركيا خلال أبريل الماضي، مؤثرة على العائلات وعلى فرص إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان في 2023.

ولم تُجدِ وعود الحكومة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيسية مطلع العام، إذ استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 7.25% في أبريل، خلال شهر رمضان، رافعا التضخم إلى 69.97٪، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2002، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتواصل ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، متخطيا 61% على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار مرتبط بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي تستورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المُحدَّدة بـ14٪ منذ نهاية العام 2021.

ويعتقد الرئيس رجب طيب إردوغان، خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، ودفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 19٪ إلى 14٪ بين سبتمبر وديسمبر الماضيين، ما أدى إلى انهيار الليرة، بنسبة 44٪ مقابل الدولار في العام 2021، وخسرت مرة أخرى أكثر من 11٪ مقابل الدولار منذ يناير الماضي.

ويشكل التضخم محور المناقشات في تركيا قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يونيو 2023، فيما اتهمت المعارضة مكتب الإحصاء الوطني (تويك) بالتقليل من حجم نسبة التضخم عن قصد.

وضع محرج لتركيا
وقال اقتصاديون أتراك مستقلون من مجموعة الأبحاث بشأن التضخم (إيناغ)، صباح الخميس، إن التضخم بلغ في الحقيقة 156.86٪ على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف النسبة الرسمية.

ورغم تنبؤ استطلاعات الرأي بانتخابات صعبة، يأمل اردوغان بإعادة انتخابه في 2023، بعد عقدين تولى خلالهما رئاسة الوزراء، ثم منصب الرئيس.

وكان إردوغان وعد في يناير الماضي بخفض التضخم «في أقرب وقت ممكن»، وأكد الأسبوع الماضي أنه «سيبدأ بالانخفاض بعد مايو».

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ويهدد التضخم المستمر بالتأثير على شعبية الرئيس الذي بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على وعود بالازدهار، فيما اضطر البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى رفع توقعاته لنسبة التضخم بحلول نهاية العام، مقدرا أنها ستبلغ 42.8%، ما يتخطى نسبة 23.2% المُعلن عنها سابقا.

واعتبر المحلل في مؤسسة «بلوأست مانجمنت»، والمتخصص بالشأن التركي تيموثي آش، أن «الأمر أصبح محرجا لتركيا. بالتأكيد هناك ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة، لكنه أيضا فشل ذريع للسياسة النقدية التركية».

التضخم سيستمر بالارتفاع
وقال جيسون توفي، من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، إن التضخم سيستمر بالارتفاع في الأشهر المقبلة، و«لا يوجد مؤشر على أن البنك المركزي التركي على وشك رفع أسعار الفائدة».

وشهدت تركيا تضخما من رقمين منذ مطلع 2017، لكنها لم تشهد مثل هذا الارتفاع في أسعار مواد الاستهلاك، منذ تولي حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان السلطة في أواخر 2002.

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