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رئيس وزراء المجر: حظر النفط الروسي بمثابة «قنبلة نووية» يجري إسقاطها على اقتصاد بلادنا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 11:46 صباحا
رئيس وزراء المجر: حظر النفط الروسي بمثابة «قنبلة نووية» يجري إسقاطها على اقتصاد بلادنا
رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان. (الإنترنت)
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قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إنه رفض أحدث اقتراح للاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي، قائلا إن ذلك بمثابة «قنبلة نووية»، يجري إسقاطها على اقتصاد بلاده.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اليوم الجمعة، عن أوربان قوله في مقابلة بالإذاعة الحكومية اليوم، أنه يريد إعفاء لمدة خمس سنوات - بدلا من تأجيل لمدة عام واحد حاليا قيد الدراسة - للمجر للإذعان لحظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

منع استخدام المجر للنفط الروسي يتطلب مليارات الدولارات
وأضاف أن منع استخدام المجر للنفط الروسي، يتطلب مليارات الدولارات في صورة استثمارات، والوصول إلى نصيب المجر في أموال الاتحاد الأوروبي الخاص بجائحة كورنا لدفع ثمنه.

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كانت المفوضية الأوروبية، عرقلت وصول المجر إلى حصتها من أموال الجائحة، التي تبلغ 7.2 مليار يورو بسبب مخاوف حول الكسب غير المشروع.

وتابع أوربان أنه لن يدعم عقوبات على شخصيات دينية، بما في ذلك البطريرك الروسي، كيريل.

وكان ناطق باسم حكومة أوربان، ذكر أن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض حظر كامل على النفط الخام الروسي غير مناسبة، حيث تهدد أمن الطاقة في المجر.

وسيجرى إعطاء المجر وسلوفاكيا، اللتين تعتمدان بشكل كبير على الطاقة الروسية، مهلة حتى نهاية 2023، للامتثال للعقوبات، بعد عام من امتثال الدول الأعضاء الأخرى، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء الأربعاء الماضي، نقلا عن مصادر على صلة بالقضية.

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