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رئيس وزراء بولندا يعلن جمع 6 مليارات يورو لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 03:40 مساء
رئيس وزراء بولندا يعلن جمع 6 مليارات يورو لأوكرانيا
رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي. (الإنترنت)
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أعلن رئيس الوزراء البولندي، الخميس، أن أكثر من ستة مليارات يورو مخصصة لأوكرانيا جرى جمعها خلال مؤتمر دولي للمانحين في وارسو.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ماتيوس مورافيسكي قوله للصحفيين: «خلال هذا المؤتمر، تمكنا من جمع أكثر من ستة مليارات يورو، وسيجرى استخدام هذا المال دعمًا لأوكرانيا ولجميع من يدعمون أوكرانيا».

وفي وقت سابق، أطلق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة كييف على كسب الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالإنجليزية نشرها على حسابه في «تويتر»: «بنقرة واحد يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا، معلنًا عن منصة «يونايتد24»، وأضاف: «كل تبرع مهم للنصر»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الخميس، تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين عبر «تويتر»، إن الاتحاد يسعى من خلال التعهد بهذا المبلغ الإضافي لتوصيل رسالة للشعب الأوكراني مفادها أن «معركتكم هي معركتنا.. وأننا معكم».

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