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«أوبك بلس» تقرر زيادة طفيفة في إنتاجها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 02:28 مساء
«أوبك بلس» تقرر زيادة طفيفة في إنتاجها
شعار مجموعة أوبك للنفط. (الإنترنت)
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اتفقت المملكة العربية السعودية وروسيا ومنتجو النفط الرئيسيون الآخرون في «أوبك بلس»، الخميس، على زيادة هامشية أخرى في الإنتاج في ظل مخاطر على الطلب وسط استمرار فرض قيود لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» في الصين.

وقال ممثلو 13 بلدا ضمن منظمة الدول  المصدرة للنفط «أوبك» وشركاؤهم العشرة الآخرون في بيان إنهم اتفقوا على «قرار تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بزيادة بمقدار 432 ألف برميل يوميا لشهر يونيو 2022»، وفق وكالة «فرانس برس».

وما زال الغزو الروسي لأوكرانيا يثير مخاوف مرتبطة بالإمداد وتعززت مع الإعلان عن اقتراح حظر أوروبي على النفط الروسي. لذلك سجلت أسعار النفط ارتفاعا، الأربعاء، إذ أغلق برميل برنت نفط بحر الشمال على أكثر من 110 دولارات وهو أعلى مستوى له منذ أسبوعين ونصف.

لكن محللين رأوا في تصريحات إلى وكالة «فرانس برس» أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يكفي لزعزعة إرادة الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بقيادة الرياض، وشركائها العشر بقيادة موسكو «أوبك بلس».

الصين سبب «للحذر»
بعد تجنبها انتشار الوباء بشكل واسع منذ سنتين، تشهد الصين منذ أسابيع أسوأ تفش لـ«كورونا» منذ ربيع 2020، يؤثر على استراتيجيتها المسماة «صفر كوفيد».

- اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين

وأغلقت العاصمة الصينية بكين عشرات من محطات قطارات الأنفاق، الأربعاء، ويخشى سكانها الآن فرض إجراءات عزل كما حدث في شنغهاي أكبر مدينة في الصين يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة وسجلت فيها معظم الإصابات.

وقالت المحللة في مصرف «سويسكوت»، إيبيك أوزكاردسكايا، لـ«فرانس برس» إن «تباطؤ النشاط في الصين هو بالتأكيد عامل يبرر الإبقاء على وضع قائم لدى «أوبك بلس»، رغم الضغط الدولي لزيادة الإمدادات في مواجهة أزمة الطاقة الحالية».

من جهته، رأى المحلل في «سيتي إنديكس» و«فوريكس إنديكس»، فؤاد رزاق زادة، في مذكرة أن ذلك «سبب لمواصلة التزام الحذر»، لافتا إلى أن العقوبات الاقتصادية الجديدة المطروحة ضد روسيا، «لن تؤدي على الأرجح إلى خلط الأوراق في الوقت الحالي».

أوصت المفوضية الأوروبية في حزمتها السادسة من العقوبات «بفرض حظر على جميع أنواع النفط الروسي الخام والمكرر المنقولة بحرا وعن طريق الأنابيب» بحلول نهاية 2022، كما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في البرلمان الأوروبي.

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