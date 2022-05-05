Atwasat

اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 11:09 صباحا
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين
شعار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تعقد دول منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤها في إطار «أوبك+» اجتماعًا، الخميس، ستوافق خلاله على الأرجح على زيادة طفيفة في إنتاجها من الذهب الأسود، متشجعة بالمخاطر التي يواجهها الطلب على خلفية القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد» في الصين.

في الوقت نفسه، ما زال الغزو الروسي لأوكرانيا يثير مخاوف مرتبطة بالإمداد وتعززت مع الإعلان عن اقتراح حظر أوروبي على النفط الروسي. لذلك سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، الأربعاء، إذ أغلق برميل برنت نفط بحر الشمال على أكثر من 110 دولارات وهو أعلى مستوى له منذ أسبوعين ونصف، وفق وكالة «فرانس برس». 

لكنّ محللين رأوا في تصريحات إلى الوكالة الفرنسية أن هذا الارتفاع في الأسعار لا يكفي لزعزعة إرادة الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بقيادة الرياض، وشركائها العشر بقيادة موسكو «أوبك+». 

توقعات بانخفاض الطلب على النفط
وقال المحلل في مجموعة «إكس تي بي»، وليد قضماني، لـ«فرانس برس» إنه «من المرجح أن تلتزم أوبك+ بخطتها رغم استمرار عدم الاستقرار المرتبط بالنزاع الروسي الأوكراني»، مشيرًا إلى «توقعات بانخفاض الطلب بسبب القيود التي لوحظت في الصين». 

وكما حدث في الأشهر السابقة، يتوقع أن يزيد الكارتل الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميًا خلال يونيو وفق استراتيجية بدأت في ربيع 2021 عندما كان الاقتصاد يتعافى بعد الاقتطاعات الصارمة للنفط الخام التي فرضتها صدمة الوباء.

الصين سبب «للحذر»
بعد تجنبها انتشار الوباء بشكل واسع منذ سنتين، تشهد الصين منذ أسابيع أسوأ تفش لـ«كورونا» منذ ربيع 2020، يؤثر على استراتيجيتها المسماة «صفر كوفيد».

وأغلقت العاصمة الصينية بكين عشرات من محطات قطارات الأنفاق، الأربعاء، ويخشى سكانها الآن فرض إجراءات عزل كما حدث في شنغهاي أكبر مدينة في الصين يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة وسجلت فيها معظم الإصابات.

وقالت المحللة في مصرف «سويسكوت»، إيبيك أوزكاردسكايا، لـ«فرانس برس» إن «تباطؤ النشاط في الصين هو بالتأكيد عامل يبرر الإبقاء على وضع قائم لدى أوبك+، رغم الضغط الدولي لزيادة الإمدادات في مواجهة أزمة الطاقة الحالية».

- الكرملين: بوتين وبن سلمان قدما تقييما إيجابيا للعمل المشترك في إطار «أوبك+»
- «أوبك+» يبقي على زيادة طفيفة لإنتاج النفط خلال مايو

من جهته، رأى المحلل في «سيتي إنديكس» و«فوريكس إنديكس»، فؤاد رزاق زادة، في مذكرة أن ذلك «سبب لمواصلة التزام الحذر»، لافتًا إلى أن العقوبات الاقتصادية الجديدة المطروحة ضد روسيا، «لن تؤدي على الأرجح إلى خلط الأوراق في الوقت الحالي». 

أوصت المفوضية الأوروبية في حزمتها السادسة من العقوبات «بفرض حظر على جميع أنواع النفط الروسي الخام والمكرر المنقولة بحرًا وعن طريق الأنابيب» بحلول نهاية 2022، كما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في البرلمان الأوروبي.

تداعيات احتمالية الحظر الأوروبي للنفط الروسي
وحسب الوكالة الفرنسية، فإن هذا الاحتمال يهدد أسواقًا يسودها التوتر أصلًا. ويتطلب فرض هذا الحظر موافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد بالإجماع، لكن المجر التي تعتمد إلى حد كبير على الشحنات الروسية رفضت المشروع «بشكله الحالي».

وحذر رزاق زادة من أنه إذا نجح الاتحاد الأوروبي «في إقناع أعضائه بالمصادقة على الخطة (...)، فسيكون لذلك تأثير كبير على صادرات النفط الروسية».

وهنا أيضًا «لن ينقذ تحالف أوبك+ الحريص على البقاء موحدًا وعلى عدم الإساءة إلى موسكو الموقف بالتأكيد»، حسب أوزكارديسكايا، وقالت إن «الكارتل أوضح أن الحرب في أوكرانيا لا تسبب قلقا» للسوق. 

ورأى المحلل في مجموعة «سبي إسيت مانيجمنت»، ستيفن إينيس، أن موقف الترقب «يصبح أكثر فأكثر غير قابل للتبرير» و«يتعارض مع مهمة» تنظيم سوق هذا التحالف الذي تشكل في 2016، وأكد أن هذا هو «سبب تعرضهم لانتقادات مستمرة بسبب بطئهم وعدم تفاعلهم الفني مع التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع ارتفاع التضخم

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع ارتفاع التضخم
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين

اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين
بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء

بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية

أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية
لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟

لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟
أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب

أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية

«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية
وداعاً جيمس بوند

وداعاً جيمس بوند
مأساة النيهوم (3)

مأساة النيهوم (3)
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان

«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان
روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها

روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها
باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية

باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية
حلى القرفة لعيد الفطر

حلى القرفة لعيد الفطر
«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين

«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين
كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
المكسيك تستعين بالقطاع الخاص لكبح جماح الأسعار
المكسيك تستعين بالقطاع الخاص لكبح جماح الأسعار
أرباح «إيرباص» زادت أكثر من ثلاث مرات خلال 2022
أرباح «إيرباص» زادت أكثر من ثلاث مرات خلال 2022
بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار الفائدة
بعد قرار الفدرالي الأميركي.. أربع دول خليجية ترفع أسعار الفائدة
أسعار النفط تقفز 5 دولارات للبرميل
أسعار النفط تقفز 5 دولارات للبرميل
بريطانيا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا
بريطانيا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي
ألمانيا تحذر من «اضطرابات» في الإمدادات بسبب مشروع الحظر ......
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق...
المزيد
«أوبك بلس» تقرر زيادة طفيفة في إنتاجها
«أوبك بلس» تقرر زيادة طفيفة في إنتاجها...
للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع ارتفاع التضخم
للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع ارتفاع التضخم...
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين...
بريطانيا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا
بريطانيا تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا...
أسعار النفط تقفز 5 دولارات للبرميل
أسعار النفط تقفز 5 دولارات للبرميل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط