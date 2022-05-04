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أرباح «إيرباص» زادت أكثر من ثلاث مرات خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 11:57 مساء
أرباح «إيرباص» زادت أكثر من ثلاث مرات خلال 2022
شعار شركة «إيرباص» على مبنى مقرها بمدينة تولوز الفرنسية، 2 يوليو 2020 ( أ ف ب)
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زادت أرباح إيرباص أكثر من ثلاث مرات في الربع الأول من 2022 لتصل إلى 1,22 مليار يورو رغم العقوبات المفروضة على روسيا لغزوها أوكرانيا، على ما أعلنت الشركة الأوروبية لصناعات الطيران.

وأكدت الشركة العملاقة التي عانت، كما قطاع صناعات الطيران برمته، جائحة كوفيد-19، تفاؤلها على المدى الطويل مع تحديد هدف يتمثل بإنتاج 75 طائرة من طراز إيه320 شهريا بحلول 2025 فيما الوتيرة كانت 45 طائرة شهريا حتى نهاية 2021.

وكانت الشركة حققت أرباحا قدرها 362 مليونا في الربع الأول من 2021، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وبلغت إيرادات المجموعة في الربع الأول من السنة 12 مليار يورو بارتفاع نسبته 15% بمعدل سنوي «ما يعكس خصوصا ارتفاعا في تسليم طائرات تجارية»، على ما أوضحت إيرباص في بيان. وسلمت إيرباص 142 طائرة مطلع يناير ونهاية مارس، مقابل 125 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس هذه النتائج التي سجلت في وقت أثرت فيه العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا كثيرا على قطاع صناعات الطيران والفضاء، «متانة أداء نشاطنا على صعيد الطائرات التجارية والمروحيات والدفاع»، بحسب ما أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة غيوم فوري في البيان.

وأضاف: «توقعاتنا للعام 2022 تبقى نفسها مع أن المخاطر لبقية السنة أكبر بسبب المناخ الجيوسياسي والاقتصادي المعقد». ولا تزال إيرباص تخطط لتسليم 720 طائرة تجارية خلال السنة الحالية.

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