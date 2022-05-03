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«خسائر فادحة» لـ«بريتش بتروليوم» في الربع الأول من 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 01:45 مساء
«خسائر فادحة» لـ«بريتش بتروليوم» في الربع الأول من 2022
شعار شركة «بي بي» في محطة وقود في شمال لندن، 12 مايو 2021. (أ ف ب)
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تكبدت المجموعة البريطانية العملاقة للنفط والغاز بريتش بتروليوم «بي بي» خسائر فادحة في الربع الأول من العام بعدما انسحبت من شركة «روسنفت» الروسية ورغم زيادة الإيرادات مع ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وبلغ صافي خسارة المجموعة 20.4 مليار دولار مقابل ربح 4.7 مليار دولار قبل عام، ووصل مؤشر الإيرادات إلى 51.2 مليار دولار بزيادة 40.3%، حسب بيان صدر الثلاثاء، ونقلته وكالة «فرانس برس».

وقال المدير العام للشركة برنارد لوني: «خلال فصل هيمنت عليه الأحداث المأساوية في أوكرانيا وتقلب أسواق موارد الطاقة، كانت أولوية بي بي هي توفير الطاقة الموثوقة التي يحتاجها زبائننا»، وأضاف: «قرارنا في فبراير بالانفصال عن المشاركة في روسنفت يُترجم بخسائر كبيرة (...) لكن لم يغير استراتيجيتنا أو إطارنا المالي أو توقعاتنا في ما يتعلق بالتوزيع على المساهمين».

تأثير الخروج عن «روسنفت» على «بريتش بتروليوم»
وينتج عن الخروج من شركة «روسنفت» فرض رسوم قبل الضرائب قدرها 25.5 مليار دولار مرتبطة بخسارة الإيرادات في روسيا.

باستثناء هذه الرسوم الكبيرة المفروضة على «بريتش بتروليوم»، حققت المجموعة ربحا كامنا بقيمة ستة مليارات دولار تقريبا.

وأعلنت المجموعة البريطانية منذ نهاية فبراير فك ارتباطها بمجموعة «روسنفت» العملاقة للنفط التي كانت تملك 19.75% من رأسمالها. وتابع المدير العام: «من المهم الإشارة إلى أن بي بي تواصل (...) إنتاج محروقات ثابتة لضمان أمن الطاقة مع الاستثمار بقوة في انتقال الطاقة».

وكانت مجموعة «بريتش بتروليوم» موجودة في روسيا منذ أكثر من 30 عاما ومن أحد المساهمين في «روسنفت» منذ 2013. وكانت المجموعة البريطانية قد لفتت إلى أنها ستنسحب من مصالح أخرى في روسيا.

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