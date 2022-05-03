طهران: رسو سفينة «ترانزيت» للإمارات بميناء إيراني بعد انقطاع 21 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

رست أول سفينة تجارية محملة بشحنة «ترانزيت» لدولة الإمارات في ميناء نوشهر الإيراني، وذلك بعد انقطاع لنحو 21 عاما.

وقالت العلاقات العامة للإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة مازندران الواقعة على بحر قزوين، في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية اليوم الثلاثاء: «رست أول سفينة تجارية تحمل بضائع ترانزيت، بعد نحو 21 عاما على رصيف منطقة ميناء نوشهر الاقتصادية الخاصة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

السفينة تحمل 66 شاحنة

ووفق الوكالة، تعود ملكية هذه الشحنة العابرة (ترانزيت) لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تشمل 66 شاحنة سيجرى إرسالها إلى الإمارات برا بعد قدومها من روسيا ودخولها إلى ميناء نوشهر.

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ورست سفينة كومبوزیتور جاسانوف، التي يبلغ طولها 125 مترا، بعد تحميل هذه الشحنة العابرة (الترانزيت) التي يبلغ وزنها 819 طنا في ميناء أوليا أستراخان الروسي، على رصيف المنطقة الاقتصادية الخاصة في ميناء نوشهر أول أمس الأحد.

وأشارت الوكالة إلى أن آخر سفينة تسمى ميركوري 2، وصلت إلى ميناء نوشهر العام 2001 على متنها حمولة من الحديد ومجموعة من الركاب.