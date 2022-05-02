ارتفاع محدود لإنتاج «أوبك» النفطي في أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

خلص مسح أجرته وكالة «رويترز»، إلى أن ارتفاع إنتاج «أوبك» النفطي في أبريل، جاء أقل من الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع حلفاء المنظمة، إذ بددت الانخفاضات في ليبيا ونيجيريا، تأثير زيادة الإمدادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ضخت 28.58 مليون برميل يوميا في أبريل، بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وأقل من 254 ألف برميل يوميا المنصوص عليها في اتفاق الإمدادات.

- أسعار النفط تتراجع في ظل المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني

وتقلص «أوبك» وحلفاؤها، المعروفون باسم «أوبك بلس»، تدريجيا تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في العام 2020 مع تعافي الطلب من جائحة كورونا.

«أوبك بلس» تجتمع الخميس

وتجتمع «أوبك بلس» الخميس المقبل، إذ من المتوقع، أن تؤكد زيادة الإنتاج المتفق عليها مسبقا على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما قال ممثل في «أوبك» عن اجتماع يوم الخميس «من المحتمل أن يكون الرأي هو الإبقاء على الخطة».

وينص الاتفاق على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في إبريل الماضي، من جميع أعضاء «أوبك بلس»، منها نحو 254 ألف برميل يوميا، يتقاسمها منتجو «أوبك»، العشرة الذين يشملهم الاتفاق.

ووفقا لمسوح «رويترز»، يقل الإنتاج عن الزيادات التي جرى التعهد بها من أكتوبر إلى مارس، مع استثناء فبراير، إذ يفتقر العديد من المنتجين إلى القدرة على ضخ المزيد من الخام بسبب نقص الاستثمارات وهو اتجاه تفاقم بسبب الجائحة.

ونتيجة لذلك، يضخ أعضاء «أوبك»، العشرة أقل بكثير مما نص عليه الاتفاق، ووجد المسح أن امتثال «أوبك» للتخفيضات التي تعهدت بها بلغ 164% مقابل 151% في مارس.