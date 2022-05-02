الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاما.. واليورو يتراجع

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر الدولار مرة أخرى، مقتربا من أعلى مستوياته في 20 عاما، اليوم الإثنين، في حين جاهد اليورو قرب مستوى 1.05 دولار، وذلك فيما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل لاجتماعات البنوك المركزية.

وتعرضت العملة الأوروبية لضغوط كذلك بعد أن أظهر استطلاع أن نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو توقف الشهر الماضي، إذ وجدت المصانع صعوبة في الحصول على المواد الخام وتضرر الطلب من ارتفاع الأسعار، حسب وكالة «رويترز».

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ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عندما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء، بينما الأسواق في آسيا ولندن مغلقة بسبب عطلات.

الدولار يرتفع 5% خلال أبريل

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 5% في شهر أبريل الماضي، وهو أفضل أداء شهري منذ يناير العام 2015. وسجل مؤشر الدولار 103.36 في أحدث التداولات بارتفاع 0.1% الإثنين، ونزل اليورو 0.2% إلى 1.0525 دولار.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2570 دولار، ونزل الين أمام الدولار إلى 129.91 ين. وتشمل اجتماعات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1%.