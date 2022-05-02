Atwasat

إلغاء عقد مع «روساتوم» الروسية لبناء محطة نووية في فنلندا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 12:49 مساء
إلغاء عقد مع «روساتوم» الروسية لبناء محطة نووية في فنلندا
مجموعة «روساتوم» الروسية. (الإنترنت)
alwasat radio

ألغي عقد مبرم مع مجموعة «روساتوم» الروسية لبناء مفاعل نووي في شمال فنلندا، بسبب المخاطر الإضافية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، على ما أعلن تحالف شركات فنلندية بغالبيتها، يقود المشروع.

وجاء في بيان لتحالف «فينوفويما»، أن «الحرب في أوكرانيا فاقمت المخاطر المرافقة للمشروع» الواقع في بيهاجوكي على بحر البلطيق، مشيرا أيضا إلى «تأخر كبير، وعجز» روساتوم عن «انجاز» موقع المفاعل «هانيكيفي-1»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشار تحالف «فينوفويما» الذي تملك ثلثيه مجموعة من الشركات الفنلندية فيما تعود ملكية 34% منه إلى روساتوم، أيضا إلى «تأخر كبير، وعجز» فرع روساتوم عن «انجاز» موقع المفاعل «هانيكيفي-1».

وأضاف «هذا يعني أن التعاون مع راوس بروجيكت انتهى مع مفعول فوري.. وستوقف الأشغال في موقع هانيكيفي-1» مع المجموعة الروسية.
وتقدر كلفة المشروع بأكثر من 7.5 مليات يورو وينص على إقامة مفاعل بقدرة 1200 ميغاوات في بيهاجوكي في شمال فنلندا، ويعود المشروع إلى العام 2010 وواجه تأخرا في مراحل عدة، وبينما أجريت أشغال تمهيدية كبيرة، إلا أن رخصة البناء لم تكن قد صدرت بعد.

قرار إلغاء العقد مع روساتوم «اتخذ بتأنٍ»
وقال تحالف «فينوفويما» إن قرار إلغاء العقد مع روساتوم «اتخذ بتأنٍ»، موضحا «في إطار مشروع بهذا الحجم ثمة تعقيدات كثيرة، وتتخذ القرارات بعد تقييم معمق».

وعشية الغزو الروسي لوكرانيا، أعلنت الحكومة الفنلندية أنها ستعيد تقييم المشروع، وهو من أكبر المشاريع الصناعية التي تشارك فيها مجموعة روسية في الاتحاد الأوروبي.

ولدى فنلندا راهنا أربعة مفاعلات بينها محطتان في الخدمة، توفر حوالى 30% من التيار الكهربائي في البلاد، فيما دخل الخدمة مفاعل «إي بي أر» EPR بقدرة 1650 ميغاوات في مارس الماضي، في موقع أولكيلوتو على أن يصل إلى قدرته الانتاجية الكاملة بحلول سبتمبر

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ليبيا تحتفل بعيد الفطر

كاركاتير حليم - ليبيا تحتفل بعيد الفطر
بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الفطر

بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الفطر
تنصت «خارجي» على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع عبر برنامج بيغاسوس

تنصت «خارجي» على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع عبر برنامج بيغاسوس
وليامز تأمل أن يعزز العيد فرص التقارب بين الفرقاء الليبيين

وليامز تأمل أن يعزز العيد فرص التقارب بين الفرقاء الليبيين
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»

الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»
90 دقيقة تفتح باب مطاردة «إنتر» لـ«ميلان» على قمة «الكالتشو»

90 دقيقة تفتح باب مطاردة «إنتر» لـ«ميلان» على قمة «الكالتشو»
حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء على المسجد الأقصى

حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء ...
كاركاتير حليم - في يوم العمال العالمي

كاركاتير حليم - في يوم العمال العالمي
15 ألف مشجع يحتفلون مع رجال الأرقام القياسية في ريال مدريد

15 ألف مشجع يحتفلون مع رجال الأرقام القياسية في ريال مدريد
سيميوني يكشف عيوبا في أتلتيكو مدريد تظهر لأول مرة منذ 10 سنوات

سيميوني يكشف عيوبا في أتلتيكو مدريد تظهر لأول مرة منذ 10 سنوات
السلطات الروسية تتحدث عن إمكانية مصادرة أصول دول تعتبرها معادية

السلطات الروسية تتحدث عن إمكانية مصادرة أصول دول تعتبرها معادية
بولسونارو يرد على دعوة دي كابريو الشبان البرازيليين للتصويت

بولسونارو يرد على دعوة دي كابريو الشبان البرازيليين للتصويت
خليل المشيطي يتوج بكأس وذهبية «البرغثي للشطرنج»

خليل المشيطي يتوج بكأس وذهبية «البرغثي للشطرنج»
حلوى الدبلة في خطوات سهلة

حلوى الدبلة في خطوات سهلة
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم

تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب غير المستخدمة محتجزة في أوكرانيا

برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب غير المستخدمة محتجزة في ...
افتتاح جسر زجاجي يرتفع 150 مترا فوق غابات فيتنام

افتتاح جسر زجاجي يرتفع 150 مترا فوق غابات فيتنام
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها
مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها
الاقتصاد السعودي يسجل في الربع الأول أعلى معدل نمو منذ 2011
الاقتصاد السعودي يسجل في الربع الأول أعلى معدل نمو منذ 2011
شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا تتراجع 27% بين يناير وأبريل
شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا تتراجع 27% بين يناير وأبريل
رئيس وزراء باكستان الجديد في الرياض لبحث وديعة المملكة في البنك المركزي
رئيس وزراء باكستان الجديد في الرياض لبحث وديعة المملكة في البنك ...
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى نمو فصلي منذ عقد مع ارتفاع أسعار النفط
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى نمو فصلي منذ عقد مع ارتفاع أسعار النفط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق...
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017...
المزيد
إلغاء عقد مع «روساتوم» الروسية لبناء محطة نووية في فنلندا
إلغاء عقد مع «روساتوم» الروسية لبناء محطة نووية في فنلندا...
«المركزي الأوكراني» يضع خطوطا حمراء لشراء السندات الحكومية
«المركزي الأوكراني» يضع خطوطا حمراء لشراء السندات الحكومية...
أسعار النفط تتراجع في ظل المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني
أسعار النفط تتراجع في ظل المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني...
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى نمو فصلي منذ عقد مع ارتفاع أسعار النفط
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى نمو فصلي منذ عقد مع ارتفاع أسعار ......
رئيس وزراء باكستان الجديد في الرياض لبحث وديعة المملكة في البنك المركزي
رئيس وزراء باكستان الجديد في الرياض لبحث وديعة المملكة في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط