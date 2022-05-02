إلغاء عقد مع «روساتوم» الروسية لبناء محطة نووية في فنلندا

القاهرة - بوابة الوسط

ألغي عقد مبرم مع مجموعة «روساتوم» الروسية لبناء مفاعل نووي في شمال فنلندا، بسبب المخاطر الإضافية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، على ما أعلن تحالف شركات فنلندية بغالبيتها، يقود المشروع.

وجاء في بيان لتحالف «فينوفويما»، أن «الحرب في أوكرانيا فاقمت المخاطر المرافقة للمشروع» الواقع في بيهاجوكي على بحر البلطيق، مشيرا أيضا إلى «تأخر كبير، وعجز» روساتوم عن «انجاز» موقع المفاعل «هانيكيفي-1»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشار تحالف «فينوفويما» الذي تملك ثلثيه مجموعة من الشركات الفنلندية فيما تعود ملكية 34% منه إلى روساتوم، أيضا إلى «تأخر كبير، وعجز» فرع روساتوم عن «انجاز» موقع المفاعل «هانيكيفي-1».



وأضاف «هذا يعني أن التعاون مع راوس بروجيكت انتهى مع مفعول فوري.. وستوقف الأشغال في موقع هانيكيفي-1» مع المجموعة الروسية.

وتقدر كلفة المشروع بأكثر من 7.5 مليات يورو وينص على إقامة مفاعل بقدرة 1200 ميغاوات في بيهاجوكي في شمال فنلندا، ويعود المشروع إلى العام 2010 وواجه تأخرا في مراحل عدة، وبينما أجريت أشغال تمهيدية كبيرة، إلا أن رخصة البناء لم تكن قد صدرت بعد.

قرار إلغاء العقد مع روساتوم «اتخذ بتأنٍ»

وقال تحالف «فينوفويما» إن قرار إلغاء العقد مع روساتوم «اتخذ بتأنٍ»، موضحا «في إطار مشروع بهذا الحجم ثمة تعقيدات كثيرة، وتتخذ القرارات بعد تقييم معمق».

وعشية الغزو الروسي لوكرانيا، أعلنت الحكومة الفنلندية أنها ستعيد تقييم المشروع، وهو من أكبر المشاريع الصناعية التي تشارك فيها مجموعة روسية في الاتحاد الأوروبي.

ولدى فنلندا راهنا أربعة مفاعلات بينها محطتان في الخدمة، توفر حوالى 30% من التيار الكهربائي في البلاد، فيما دخل الخدمة مفاعل «إي بي أر» EPR بقدرة 1650 ميغاوات في مارس الماضي، في موقع أولكيلوتو على أن يصل إلى قدرته الانتاجية الكاملة بحلول سبتمبر