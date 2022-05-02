Atwasat

«المركزي الأوكراني» يضع خطوطا حمراء لشراء السندات الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 11:56 صباحا
«المركزي الأوكراني» يضع خطوطا حمراء لشراء السندات الحكومية
البنك المركزي الأوكراني. (الإنترنت)
alwasat radio

حذر البنك المركزي الأوكراني، من أن شريان الحياة المالي الذي يوفره للحكومة له حدود، ودعا وزارة المالية في كييف للاعتماد على المساعدات الخارجية في جهود دعم الاقتصاد وسط استمرار الغزو الروسي.

وبدأ البنك المركزي، عمليات شراء مباشرة لسندات الحكومة الأوكرانية، بعد أن اندلعت الحرب في أواخر فبراير الماضي، بنحو 50 مليار هريفنيا (1.65 مليار دولار) إلى محفظة ديونه هذا الشهر، ليرتفع إجمالي الديون إلى 70 مليار هريفنيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» عن وكالة «بلومبيرغ».

يشار إلى أن تمويل البنك المركزي، هو ثالث أكبر مصدر للأموال بعد عائدات سندات الحرب ومساعدة صندوق النقد الدولي.

طباعة النقود مبررة الآن
وقال نائب محافظ البنك الوطني الأوكراني، سيرهي نيكولايتشوك، في مقابلة: «طباعة النقود مبررة الآن، لأنها تساعد في تحفيز الاقتصاد وسط الركود العام وانخفاض الطلب وارتفاع البطالة والأجور المنخفضة.. ولكن بمجرد أن نرى خطر تدهور الاقتصاد، فسوف تكون هذه إشارة لنا للتوقف».

- صندوق النقد يحذر من تداعيات خسارة الغاز الروسي على اقتصاد أوروبا
- «المركزي الأوروبي»: حرب أوكرانيا تؤثر بشدة على اقتصاد منطقة اليورو

وألحق الغزو العسكري الروسي، أضرارا كبيرة بالاقتصاد الأوكراني، حيث تعطلت قطاعات مهمة مثل الزراعة، وانقطعت الصادرات.

وقال نيكولايتشوك، إن الحكومة تحتاج لسد فجوة في الميزانية تصل إلى 7 مليارات دولار شهريا بسبب الحرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ليبيا تحتفل بعيد الفطر

كاركاتير حليم - ليبيا تحتفل بعيد الفطر
بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الفطر

بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الفطر
تنصت «خارجي» على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع عبر برنامج بيغاسوس

تنصت «خارجي» على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع عبر برنامج بيغاسوس
وليامز تأمل أن يعزز العيد فرص التقارب بين الفرقاء الليبيين

وليامز تأمل أن يعزز العيد فرص التقارب بين الفرقاء الليبيين
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»

الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»
90 دقيقة تفتح باب مطاردة «إنتر» لـ«ميلان» على قمة «الكالتشو»

90 دقيقة تفتح باب مطاردة «إنتر» لـ«ميلان» على قمة «الكالتشو»
حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء على المسجد الأقصى

حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء ...
كاركاتير حليم - في يوم العمال العالمي

كاركاتير حليم - في يوم العمال العالمي
15 ألف مشجع يحتفلون مع رجال الأرقام القياسية في ريال مدريد

15 ألف مشجع يحتفلون مع رجال الأرقام القياسية في ريال مدريد
سيميوني يكشف عيوبا في أتلتيكو مدريد تظهر لأول مرة منذ 10 سنوات

سيميوني يكشف عيوبا في أتلتيكو مدريد تظهر لأول مرة منذ 10 سنوات
السلطات الروسية تتحدث عن إمكانية مصادرة أصول دول تعتبرها معادية

السلطات الروسية تتحدث عن إمكانية مصادرة أصول دول تعتبرها معادية
بولسونارو يرد على دعوة دي كابريو الشبان البرازيليين للتصويت

بولسونارو يرد على دعوة دي كابريو الشبان البرازيليين للتصويت
خليل المشيطي يتوج بكأس وذهبية «البرغثي للشطرنج»

خليل المشيطي يتوج بكأس وذهبية «البرغثي للشطرنج»
حلوى الدبلة في خطوات سهلة

حلوى الدبلة في خطوات سهلة
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم

تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب غير المستخدمة محتجزة في أوكرانيا

برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب غير المستخدمة محتجزة في ...
افتتاح جسر زجاجي يرتفع 150 مترا فوق غابات فيتنام

افتتاح جسر زجاجي يرتفع 150 مترا فوق غابات فيتنام
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها
مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها
الاقتصاد السعودي يسجل في الربع الأول أعلى معدل نمو منذ 2011
الاقتصاد السعودي يسجل في الربع الأول أعلى معدل نمو منذ 2011
شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا تتراجع 27% بين يناير وأبريل
شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا تتراجع 27% بين يناير وأبريل
رئيس وزراء باكستان الجديد في الرياض لبحث وديعة المملكة في البنك المركزي
رئيس وزراء باكستان الجديد في الرياض لبحث وديعة المملكة في البنك ...
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى نمو فصلي منذ عقد مع ارتفاع أسعار النفط
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى نمو فصلي منذ عقد مع ارتفاع أسعار النفط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق...
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017...
المزيد
إلغاء عقد مع «روساتوم» الروسية لبناء محطة نووية في فنلندا
إلغاء عقد مع «روساتوم» الروسية لبناء محطة نووية في فنلندا...
«المركزي الأوكراني» يضع خطوطا حمراء لشراء السندات الحكومية
«المركزي الأوكراني» يضع خطوطا حمراء لشراء السندات الحكومية...
أسعار النفط تتراجع في ظل المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني
أسعار النفط تتراجع في ظل المخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني...
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى نمو فصلي منذ عقد مع ارتفاع أسعار النفط
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى نمو فصلي منذ عقد مع ارتفاع أسعار ......
رئيس وزراء باكستان الجديد في الرياض لبحث وديعة المملكة في البنك المركزي
رئيس وزراء باكستان الجديد في الرياض لبحث وديعة المملكة في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط