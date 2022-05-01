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رئيس وزراء باكستان الجديد في الرياض لبحث وديعة المملكة في البنك المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 04:58 مساء
رئيس وزراء باكستان الجديد في الرياض لبحث وديعة المملكة في البنك المركزي
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. (الإنترنت)
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قال بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الأحد، إن السعودية وباكستان ستناقشان إمكانية دعم وديعة المملكة البالغة ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني من خلال تمديد أجلها «أو من خلال خيارات أخرى».

وأودعت السعودية في العام الماضي ثلاثة مليارات دولار في بنك باكستان المركزي للمساعدة في دعم احتياطاتها من النقد الأجنبي. وتحتاج باكستان بشدة إلى تمويل خارجي مع العجز الضخم في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطات الأجنبية إلى ما يصل إلى 10.8 مليار دولار، بحسب «فرانس برس».

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وقالت الوكالة إن باكستان رحبت أيضًا بقرار السعودية تمديد اتفاقية لتمويل صادرات منتجات النفط الخام ومشتقاته. وصدر هذا البيان بعد زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للسعودية؛ حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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