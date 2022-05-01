الاقتصاد السعودي يسجل في الربع الأول أعلى معدل نمو منذ 2011

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، بنسبة 9.6% في الربع الأول من العام 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، محققًا أعلى معدل نمو منذ العام 2011، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إن هذا النمو الإيجابي يعود للارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.4%، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا، ارتفاعًا نسبته 2.2% في الربع الأول من العام 2022، مقارنة بالربع الرابع من العام 2021.

ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.9% .