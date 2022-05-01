مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها

القاهرة - بوابة الوسط

قررت مصر رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهًا، ليصبح هذا هو سعر الصرف المتعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، بداية من الأحد، الأول من مايو وحتى نهاية الشهر، وفق ما أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم.

وبحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، سيكون سعر الدولار الجمركي 17 جنيهًا واليورو 17.8 جنيه، والجنيه الإسترليني 21.4 جنيه، والدولار الكندي 13.2 جنيه، وفق جريدة «المال» الاقتصادية المصرية.

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ونص المنشور على العمل بتلك الأسعار من أول مايو وحتى 31 من نفس الشهر، وفقًا لأحكام المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقرار الوزاري، رقم 430 لسنة 2021.

والدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية المصرية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.