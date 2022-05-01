باكستان تخالف توصيات صندوق النقد الدولي وتحافظ على دعم الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت باكستان، السبت، إنها ستُبقي على الدعم من أجل استمرار ثبات أسعار الوقود والطاقة لمصلحة المستهلكين، وذلك بالمخالفة لتوصيات صندوق النقد الدولي، في وقت تسعى فيه البلاد لزيادة حزمة الإنقاذ التي تتفاوض عليها مع الصندوق.

وقال صندوق النقد، الإثنين الماضي، إن باكستان وافقت على رفع الدعم للنفط وقطاعات الطاقة، قبل استئناف مراجعة في الشهر المقبل، لحزمة تبلغ ستة مليارات دولار تم توقيعها في العام 2019، وفق وكالة «رويترز».

رفض اقتراح زيادة أسعار المنتجات النفطية

لكن رئيس الوزراء، شهباز شريف، رفض اقتراح زيادة أسعار المنتجات النفطية «من أجل ألا يتحمل المستهلكون أعباء»، بحسب بيان أصدرته وزارة المالية، فيما تُجرى مراجعة للأسعار كل أسبوعين.

- صندوق النقد يزور باكستان في مايو مع احتمال تمديد برنامج المساعدة

- الحكومة الباكستانية الجديدة تستعد لتقليص دعم الوقود

وتتجه باكستان إلى تخصيص أكثر من ملياري دولار لدعم قطاعي النفط والطاقة من أبريل إلى يونيو المقبل، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء السابق عمران خان في أيامه الأخيرة في الحكم.