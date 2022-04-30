سريلانكا ترفع أسعار عشرات الأدوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سريلانكا، التي تعاني ضائقة مالية، زيادة في أسعار عشرات الأدوية الشائعة الاستخدام بنسبة 40%، في وقت تمر البلاد بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وأثارت أشهر من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة والنقص الحاد في الأغذية والوقود والأدوية، احتجاجات واسعة النطاق تطالب باستقالة الحكومة. وألغت المستشفيات العمليات الجراحية الروتينية بعد نفاد مواد التخدير، وينطبق إجراء، السبت، على 60 دواءً غير متوافر، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن وزيرة الصحة، شانا جاياسومانا، قولها إن المضادات الحيوية والمسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية وأدوية أمراض القلب والسكري ستشمل بقرار رفع الأسعار. وهي المرة الثانية خلال ستة أسابيع يجري فيه رفع أسعار الأدوية. وفُرضت في منتصف مارس زيادة قدرها 30%.

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ارتفاع معدل التضخم في سريلانكا

وقال مسؤولون عن القطاع إن الزيادة الأخيرة كانت ضرورية لتعويض أثر ارتفاع أسعار الوقود التي تضاعفت منذ ديسمبر.

وأظهرت الأرقام الرسمية، الصادرة الجمعة، أن معدل التضخم في سريلانكا بلغ نحو 30% أبريل، وهو سابع رقم قياسي على التوالي. ونفدت العملات الأجنبية في البلاد لاستيراد السلع الأساسية.

وأعلنت الحكومة، هذا الشهر، التخلف عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وطالبت المواطنين في الخارج بالتبرع بأموال لمساعدة الجزيرة على الخروج من مأزقها الاقتصادي. وطلبت سريلانكا خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي قد يستغرق إطلاقها ثلاثة أشهر.