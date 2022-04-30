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المغرب يزيد الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 10:34 مساء
المغرب يزيد الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع الأسعار
تظاهرة احتجاجا على ارتفاع الأسعار أمام مبنى البرلمان المغربي في العاصمة الرباط. (الإنترنت)
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وقعت الحكومة المغربية، السبت، عشية عيد العمال العالمي «اتفاقًا اجتماعيًا» مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل نص خصوصًا على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص. 

ويشمل الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهمًا صافية من الضرائب (250 يورو)، لكنه لا يشمل القطاع الزراعي، وفق ما أوضح بيان لرئاسة الحكومة، بحسب «فرانس برس».

 3500 درهم الحد الأدنى للأجور
وبموجب الاتفاق، سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم صافية من الضرائب (نحو 330 يورو) مقارنة بـ3362 درهمًا حاليًا (نحو 320 يورو).  وسبق أن رُفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة على عامين في 2019. وأعلنت الحكومة أنها تريد أيضًا أن تقارب الأجور الزراعية مع أجور القطاعات الخاصة الأخرى. 

كما التزمت الحكومة واتحاد أصحاب العمل بزيادة المخصصات الأسرية للأطفال الرابع والخامس والسادس في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص.

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وأُبرم الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلًا، وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق. 

ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود
يأتي الاتفاق في ظل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الحرب في أوكرانيا. كما تفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المعتمد على الزراعة التي توفر نحو 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 

وفي مواجهة الأزمة، خصصت الدولة عدة حزم مساعدات شملت خصوصًا القطاع الزراعي (بقيمة نحو مليار يورو) وعمال النقل البري (200 مليون يورو). ومن المتوقع أن تسجل المملكة في العام 2022 ارتفاعًا في معدل التضخم (+4.7 بالمئة) ونموًا ضعيفًا (+0.7 بالمئة)، وفق توقعات البنك المركزي المغربي.

وستستمر أسعار المستهلك (+3.3 بالمئة لشهري يناير وفبراير 2022 على مدار عام واحد) في الارتفاع إلى «مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي»، وفق المندوبية المغربية السامية للتخطيط.

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