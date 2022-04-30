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ارتفاع ديون الشركات العامة في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي جديد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 12:53 مساء
ارتفاع ديون الشركات العامة في كوريا الجنوبية لمستوى قياسي جديد
شعار شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو). (الإنترنت)
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أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية أن التزامات الشركات العامة في البلاد ارتفعت العام الماضي، للعام الرابع على التوالي؛ حيث سجلت مستوى قياسيًا جديدًا بعد اقتراض المزيد من الأموال من أجل الاستثمار.

ومن بين 350 شركة مملوكة للدولة، بلغ إجمالي ديون 347 شركة منها 583 تريليون وون (463.4 مليار دولار أميركي) حتى نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 42.8 تريليون وون عن العام السابق عليه، وفقًا لما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم السبت، نقلًا عن وزارة الاقتصاد والمالية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

ويمثل هذا أعلى قيمة لالتزامات الشركات المملوكة للدولة منذ العام 2005، عندما بدأت الحكومة في تجميع البيانات ذات الصلة.

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وارتفع الدين المملوك لشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، التي تحتكر قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد، بأكبر قدر وسط ارتفاع أسعار النفط، ونمت التزامات «كيبكو» بمقدار 13.3 تريليون وون على أساس سنوي، لتصل إلى 145.8 تريليون وون العام الماضي.

نمو رأس المال بوتيرة أسرع
وقالت الوزارة إنه على الرغم من ارتفاع الديون، فإن نسبتها التي تعد مقياسًا رئيسيًا للسلامة المالية، تحسنت في العام الماضي مع نمو رأس المال بوتيرة أسرع من الديون، بسبب تحسن الأرباح.

وشهدت الشركات العامة زيادة في أرباحها المجمعة تجاوزت الضعف العام الماضي، على الرغم من تحقيق شركة «كيبكو» خسارة صافية ضخمة.

ووصل صافي الدخل إلى 10.8 تريليون وون العام الماضي، بزيادة 107.7% عن 2020، كما زادت أصول الشركات المجمعة بمقدار 71.4 تريليون وون على أساس سنوي، لتصل إلى 969 تريليون وون.

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