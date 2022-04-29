Atwasat

تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الأول من 2022

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 03:41 مساء
تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الأول من 2022
امرأة تخرج من مكتب صرافة وتعرض لافتات بالدولار الأميركي واليورو في سان بطرسبرغ, 2 مارس 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

سجل النمو الاقتصادي الذي بلغ 0,2% في منطقة اليورو، تباطؤا في الربع الأول من العام، مقارنة مع الفصل الذي سبقه، بينما بقي التضخم عند مستوى قياسي مرتفع في إبريل، وسط انتشار الوباء والحرب في أوكرانيا.

وسجل نمو إجمالي الناتج المحلي في 0,3%، خلال الربع الأخير من العام الماضي، (أكتوبر - ديسمبر)، في 19 دولة تستخدم العملة الموحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

- «المركزي الأوروبي»: لا توجد مؤشرات على انكماش الاقتصاد في منطقة اليورو
- مديرة صندوق النقد: الحرب في أوكرانيا أضافت أزمة جديدة لاقتصاد العالم

ما في الاتحاد الأوروبي ككل، فارتفع النمو 0,4% في الربع الأول من العام الحالي، بعد 0,5%، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021، حسب تقديرات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي.

زيادة حادة في معدل النمو
وبعد ثلاثة فصول متتالية من الارتفاع، حافظ معدل النمو على زيادة حادة على مدار عام واحد، بلغت 5% لمنطقة اليورو، و5.2% في الاتحاد الأوروبي، عما كان عليه في الربع الأول من 2021.

وبين الدول الكبرى شهدت إسبانيا وألمانيا نموا اقتصاديا بنسبة 0,3% و0,2% على التوالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى، من العام، على أساس فصلي، فيما شهدت فرنسا ركودا (0%)، وإيطاليا تراجعا (-0,2%).

ويواجه الاقتصاد صعوبات خصوصا بسبب ارتفاع أسعار الاستهلاك، لا سيما في قطاع الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبقي معدل التضخم في منطقة اليورو، عند مستوى غير مسبوق في أبريل بلغ 7,5% خلال عام واحد، حسب مكتب الإحصاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري
برنامج «الميزان» (الحلقة 7)

برنامج «الميزان» (الحلقة 7)
خلونا نحلموا (الحلقة 14)

خلونا نحلموا (الحلقة 14)
مسلسل «شن الحكاية» (15)

مسلسل «شن الحكاية» (15)
رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار

واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي

أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟

ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟
في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة

في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري ...
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ...
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان

بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»

أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر

بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا
بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا
تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي في الربع الأول
تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي في الربع الأول
«رويترز»: قانون أميركي محتمل يسمح بمقاضاة «أوبك»
«رويترز»: قانون أميركي محتمل يسمح بمقاضاة «أوبك»
بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»
بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»
محادثات بين ميانمار وروسيا بشأن إمدادات الوقود لتخفيف انقطاع الكهرباء
محادثات بين ميانمار وروسيا بشأن إمدادات الوقود لتخفيف انقطاع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا......
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
المزيد
تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الأول من 2022
تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الأول من 2022...
أسعار النفط ترتفع مع اتساع مخاوف الإمداد
أسعار النفط ترتفع مع اتساع مخاوف الإمداد...
الروبل يواصل تعافيه مقابل الدولار واليورو.. وبورصة موسكو ترتفع
الروبل يواصل تعافيه مقابل الدولار واليورو.. وبورصة موسكو ......
محادثات بين ميانمار وروسيا بشأن إمدادات الوقود لتخفيف انقطاع الكهرباء
محادثات بين ميانمار وروسيا بشأن إمدادات الوقود لتخفيف انقطاع......
بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»
بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط