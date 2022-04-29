Atwasat

أسعار النفط ترتفع مع اتساع مخاوف الإمداد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 03:31 مساء
أسعار النفط ترتفع مع اتساع مخاوف الإمداد
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها، الجمعة، لرابع يوم على التوالي، مع اتساع مخاوف نقص الامدادات العالمية جراء حرب أوكرانيا، متغلبة على مخاوف تراجع الطلب من الصين، والتي أغلقت عدة مقاطعات في مواجهة كورونا.

وبحلول الساعة 9:00(ت.غ)، ارتفعت عقود خام «برنت» القياسي، تسليم يوليو 1.2 دولار أو بنسبة 1.12% ليجري تداولها عند 108.46 دولار للبرميل، وفق وكالة أنباء «الأناضول».

وزادت عقود خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي، تسليم يونيو 78 سنتا أو بنسبة 0.74%، إلى 106.14 دولارا. وتتجه أسعار الخام لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي، بنحو 7% لمزيج (برنت) و11 % للخام الأميركي.

حظر النفط الروسي
وتتسع المخاوف من فقدان المزيد من الإمدادات الروسية، مع تزايد احتمالات انضمام المزيد من الدول الغربية للولايات المتحدة في حظر النفط الروسي في أحدث سلسلة من العقوبات ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا، خصوصا بعد أن اقدمت موسكو على وقف إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا.

- أسعار النفط ترتفع مع احتمال حظر أوروبا الخام الروسي وتراجع الإمدادات من ليبيا 
- النفط يعوض بعض خسائره مع التركيز على نقص المعروض من روسيا وليبيا 
- تبذب أسعار النفط وسط تأثير الصين وإغلاقات الحقول في ليبيا

وتتزامن مخاوف الإمداد مع توقعات بأن يبقي تحالف «أوبك بلس»، في اجتماعه المقبل في 5 مايو، على خطته الحذرة بشأن زيادات الإنتاج، رغم الضغوط الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

وفي نهاية مارس الماضي، قرر «أوبك بلس»، الذي يضم 13 دولة عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بقيادة السعودية، و10 منتجين من خارجها بقيادة روسيا، الإبقاء على زيادة شهرية محدودة في الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا لشهر مايو، ويتوقع أن يثبت زيادة بالمقدار نفسه لشهر يونيو.

وتثير سياسة الانتاج لتحالف «أوبك بلس» غضب الولايات المتحدة وحلفائها، اللذين يسعون لخفض الأسعار، والتي وصلت إلى مستوى يهدد تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ويشكل عبئا كبيرا على الأسر في خضم أعلى موجة تضخم منذ عقود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري
برنامج «الميزان» (الحلقة 7)

برنامج «الميزان» (الحلقة 7)
خلونا نحلموا (الحلقة 14)

خلونا نحلموا (الحلقة 14)
مسلسل «شن الحكاية» (15)

مسلسل «شن الحكاية» (15)
رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار

واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي

أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟

ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟
في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة

في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري ...
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ...
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان

بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»

أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر

بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا
بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا
تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي في الربع الأول
تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي في الربع الأول
«رويترز»: قانون أميركي محتمل يسمح بمقاضاة «أوبك»
«رويترز»: قانون أميركي محتمل يسمح بمقاضاة «أوبك»
بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»
بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»
محادثات بين ميانمار وروسيا بشأن إمدادات الوقود لتخفيف انقطاع الكهرباء
محادثات بين ميانمار وروسيا بشأن إمدادات الوقود لتخفيف انقطاع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا......
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
المزيد
تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الأول من 2022
تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الأول من 2022...
أسعار النفط ترتفع مع اتساع مخاوف الإمداد
أسعار النفط ترتفع مع اتساع مخاوف الإمداد...
الروبل يواصل تعافيه مقابل الدولار واليورو.. وبورصة موسكو ترتفع
الروبل يواصل تعافيه مقابل الدولار واليورو.. وبورصة موسكو ......
محادثات بين ميانمار وروسيا بشأن إمدادات الوقود لتخفيف انقطاع الكهرباء
محادثات بين ميانمار وروسيا بشأن إمدادات الوقود لتخفيف انقطاع......
بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»
بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط