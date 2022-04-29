الروبل يواصل تعافيه مقابل الدولار واليورو.. وبورصة موسكو ترتفع

القاهرة - بوابة الوسط

واصل الروبل الروسي، تعزيز مواقعه أمام الدولار واليورو، الجمعة، وجرى تداول العملة الأميركية دون مستوى 71 روبلا للمرة الأولى منذ 8 أبريل الجاري.

وتراجع سعر صرف الدولار بنسبة 1.5% إلى 70.99 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.67% إلى 74.87 روبل، وفقا لما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بيانات بورصة موسكو.

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يأتي ارتفاع العملة الروسية خلال تعاملات اليوم، بعد تراجع حاد سجلته في مارس الماضي، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلا للدولار، لكنها عادت للتعافي في ظل إجراءات أعلن عنها البنك المركزي الروسي الشهر الماضي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا.

ومن أبرز الإجراءات، التي أطلقها المركزي الروسي، هو إلزام المصدرين في روسيا ببيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو، كذلك رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستويات قياسية.

توقعات بخفض سعر الفائدة

وسينظر المركزي الروسي، خلال اجتماع لمجلس إدارته اليوم، في مسألة سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات أن يتجه المركزي لخفضها إلى 15% مقارنة بمستوى 17% حاليا.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل (MICEX) بنسبة 2% إلى 2431.2 نقطة، فيما صعد المؤشر للأسهم المقومة بالدولار (RTS) بنسبة 4.25% إلى 1086.15 نقطة.