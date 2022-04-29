Atwasat

محادثات بين ميانمار وروسيا بشأن إمدادات الوقود لتخفيف انقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 01:34 مساء
محادثات بين ميانمار وروسيا بشأن إمدادات الوقود لتخفيف انقطاع الكهرباء
حقل نفط روسي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

بدأت الحكومة العسكرية في ميانمار، محادثات بشأن واردات الوقود مع روسيا، فيما تسعى لتخفيف انقطاع التيار الكهربي الذي يحدث منذ شهور، ويقتصر عدد الساعات التي تعمل فيها الكهرباء في النهار لدى ملايين الأشخاص على أربع ساعات.

وبدأ انقطاع الكهرباء، في يانجون ومدن أخرى، في يناير الماضي، إذ شهد انقطاع التيار لساعتين على الأقل يوميا، مما يضيف إلى مصاعب الاقتصاد الذي تضرر جراء جائحة «كوفيد- 19» والانقلاب في العام الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، عن «بلومبيرغ» اليوم الجمعة.

- أوروبا: عقوبات ذكية مرتقبة على النفط الروسي
- وكالة الطاقة: 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي لن تصل إلى الأسواق

وقال الناطق الرئيسي باسم مجلس إدارة الدولة، الميجور جنرال زاو مين تون، «نحن في مفاوضات مع روسيا وبعض الدول الأخرى لنضمن تمكننا من استيراد ما يكفي من النفط بسعر معقول»، فيما رفضت وزارة الطاقة الروسية التعليق على الأمر.

علاقات دفاعية قوية
وميانمار وروسيا بينهما علاقات دفاعية قوية، إذ تدرب موسكو جيش ميانمار كما تبيع الأسلحة للمجلس العسكري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي

أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
«رويترز»: قانون أميركي محتمل يسمح بمقاضاة «أوبك»

«رويترز»: قانون أميركي محتمل يسمح بمقاضاة «أوبك»
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري ...
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ...
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان

بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»

أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»
بايدن يطلب 33 مليار دولار إضافية للحرب ويؤكد: دعم أوكرانيا مكلف لكن واشنطن لا يمكنها الحياد

بايدن يطلب 33 مليار دولار إضافية للحرب ويؤكد: دعم أوكرانيا مكلف لكن واشنطن لا ...
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر

بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي

مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي
توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية

توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
تايوان تستفيد من الحرب في أوكرانيا في تدريبها العسكري السنوي

تايوان تستفيد من الحرب في أوكرانيا في تدريبها العسكري السنوي
إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي

إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي
دراسة: زواحف العالم تواجه خطر الانقراض

دراسة: زواحف العالم تواجه خطر الانقراض
تعرف على مباراتي «اليوم الخميس» من الدوري الممتاز

تعرف على مباراتي «اليوم الخميس» من الدوري الممتاز
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
منظمة السياحة العالمية تعلق عضوية روسيا
منظمة السياحة العالمية تعلق عضوية روسيا
رغم تداعيات الحرب في أوكرانيا.. أرباح «مرسيدس» ترتفع
رغم تداعيات الحرب في أوكرانيا.. أرباح «مرسيدس» ترتفع
إسبانيا: تباطؤ التضخم في أبريل
إسبانيا: تباطؤ التضخم في أبريل
بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا
بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا
تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي في الربع الأول
تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي في الربع الأول
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا......
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
المزيد
محادثات بين ميانمار وروسيا بشأن إمدادات الوقود لتخفيف انقطاع الكهرباء
محادثات بين ميانمار وروسيا بشأن إمدادات الوقود لتخفيف انقطاع......
بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»
بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»...
«رويترز»: قانون أميركي محتمل يسمح بمقاضاة «أوبك»
«رويترز»: قانون أميركي محتمل يسمح بمقاضاة «أوبك»...
تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي في الربع الأول
تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي في الربع الأول...
بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا
بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط