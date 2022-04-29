بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»

القاهرة - بوابة الوسط

باع رئيس شركة «تسلا»، إيلون ماسك، ما قيمته أربعة مليارات دولار من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية خلال الأيام التي تلت موافقة مجلس إدارة «تويتر» على استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

وباع ماسك 4.4 ملايين سهم يومي الثلاثاء والأربعاء، وفق عديد التسجيلات الخميس لدى لجنة الأوراق المالية، الجهة الناظمة للسوق الأميركية. وبعد عمليات البيع هذه، أصبح ماسك الذي يعتبر أغنى شخص في العالم، يملك ما يزيد قليلا عن 168 مليون سهم في «تسلا» عبر صندوق ائتماني، وفق وكالة «فرانس برس».

وغرّد إيلون ماسك مساء الخميس «لا مزيد من مبيعات TSLA (رمز سهم تسلا) بعد اليوم».

- إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

كيف يمول ماسك استحواذه على «تويتر»؟

ومن أجل تمويل عملية استحواذه على «تويتر» والتي أُكدت الاثنين، سيستخدم ماسك ما يصل إلى 21 مليار دولار من ثروته الشخصية وبقية المبلغ سيموّل بالديون.

وأعرب عديد المستثمرين والمحللين عن شكوكهم بشأن ما إذا كانت الصفقة ستتم، وتساءلوا خصوصًا حول التمويل والمخاوف من أن «تويتر» قد يصرف انتباه ماسك عن إدارة «تسلا».

ويجرى تداول سهم «تويتر» بسعر أقل بكثير من عرض ماسك البالغ 54.20 دولارا للسهم. والخميس، أغلقت أسهم تويتر عند 49.11 دولارا في وول ستريت.