Atwasat

بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 09:41 صباحا
بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»
إلون ماسك (الإنترنت)
alwasat radio

باع رئيس شركة «تسلا»، إيلون ماسك، ما قيمته أربعة مليارات دولار من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية خلال الأيام التي تلت موافقة مجلس إدارة «تويتر» على استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

وباع ماسك 4.4 ملايين سهم يومي الثلاثاء والأربعاء، وفق عديد التسجيلات الخميس لدى لجنة الأوراق المالية، الجهة الناظمة للسوق الأميركية. وبعد عمليات البيع هذه، أصبح ماسك الذي يعتبر أغنى شخص في العالم، يملك ما يزيد قليلا عن 168 مليون سهم في «تسلا» عبر صندوق ائتماني، وفق وكالة «فرانس برس».

وغرّد إيلون ماسك مساء الخميس «لا مزيد من مبيعات TSLA (رمز سهم تسلا) بعد اليوم».

- إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

كيف يمول ماسك استحواذه على «تويتر»؟
ومن أجل تمويل عملية استحواذه على «تويتر» والتي أُكدت الاثنين، سيستخدم ماسك ما يصل إلى 21 مليار دولار من ثروته الشخصية وبقية المبلغ سيموّل بالديون.

وأعرب عديد المستثمرين والمحللين عن شكوكهم بشأن ما إذا كانت الصفقة ستتم، وتساءلوا خصوصًا حول التمويل والمخاوف من أن «تويتر» قد يصرف انتباه ماسك عن إدارة «تسلا».

ويجرى تداول سهم «تويتر» بسعر أقل بكثير من عرض ماسك البالغ 54.20 دولارا للسهم. والخميس، أغلقت أسهم تويتر عند 49.11 دولارا في وول ستريت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: قانون أميركي محتمل يسمح بمقاضاة «أوبك»

«رويترز»: قانون أميركي محتمل يسمح بمقاضاة «أوبك»
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري ...
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ...
بايدن يطلب 33 مليار دولار إضافية للحرب ويؤكد: دعم أوكرانيا مكلف لكن واشنطن لا يمكنها الحياد

بايدن يطلب 33 مليار دولار إضافية للحرب ويؤكد: دعم أوكرانيا مكلف لكن واشنطن لا ...
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر

بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

كاركاتير خيري - إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي

مدرب مانشستر يونايتد يصدم الجماهير قبل موقعة تشيلسي
توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية

توخيل يتحدث عن تأثير تعاقدات تشيلسي بسبب الغموض حول الملكية
تايوان تستفيد من الحرب في أوكرانيا في تدريبها العسكري السنوي

تايوان تستفيد من الحرب في أوكرانيا في تدريبها العسكري السنوي
إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي

إنتر يتعرض لضربة موجعة بخطأ فادح في الدوري الإيطالي
دراسة: زواحف العالم تواجه خطر الانقراض

دراسة: زواحف العالم تواجه خطر الانقراض
تعرف على مباراتي «اليوم الخميس» من الدوري الممتاز

تعرف على مباراتي «اليوم الخميس» من الدوري الممتاز
وليامز تحصل على دعم بريطاني لـ«مسار انتخابي-دستوري قابل للتطبيق» في ليبيا

وليامز تحصل على دعم بريطاني لـ«مسار انتخابي-دستوري قابل للتطبيق» في ليبيا
(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى
مجلس العلاقات الأميركية الليبية يدعو واشنطن إلى الخروج عن الحياد في ليبيا

مجلس العلاقات الأميركية الليبية يدعو واشنطن إلى الخروج عن الحياد في ليبيا
«بلومبرغ»: 4 دول من الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل

«بلومبرغ»: 4 دول من الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بلومبرغ»: 4 دول من الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل
«بلومبرغ»: 4 دول من الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي ...
منظمة السياحة العالمية تعلق عضوية روسيا
منظمة السياحة العالمية تعلق عضوية روسيا
رغم تداعيات الحرب في أوكرانيا.. أرباح «مرسيدس» ترتفع
رغم تداعيات الحرب في أوكرانيا.. أرباح «مرسيدس» ترتفع
إسبانيا: تباطؤ التضخم في أبريل
إسبانيا: تباطؤ التضخم في أبريل
بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا
بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا......
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
المزيد
بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»
بعد استحواذه على «تويتر».. إيلون ماسك يبيع أسهما في «تسلا»...
«رويترز»: قانون أميركي محتمل يسمح بمقاضاة «أوبك»
«رويترز»: قانون أميركي محتمل يسمح بمقاضاة «أوبك»...
تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي في الربع الأول
تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي في الربع الأول...
بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا
بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا...
إسبانيا: تباطؤ التضخم في أبريل
إسبانيا: تباطؤ التضخم في أبريل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط