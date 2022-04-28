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رغم تداعيات الحرب في أوكرانيا.. أرباح «مرسيدس» ترتفع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 10:38 صباحا
رغم تداعيات الحرب في أوكرانيا.. أرباح «مرسيدس» ترتفع
شعار شركة مرسيدس, (الإنترنت)
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أعلنت شركة تصنيع السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» أن ارتفاع أسعار بيع السيارات مكّنها من رفع صافي أرباحها بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، رغم نقص أشباه الموصلات وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إنها سجلت أرباحا صافية بلغت 3.6 مليار يورو في الفترة بين يناير ومارس، في ارتفاع بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 11% وصولا إلى 2.5 مليار يورو على وقع زيادة الإيرادات بنسبة 6% وصولا إلى 35 مليار يورو. في حين تراجعت مبيعات الوحدات من سياراتها بنسبة 10% وصولا إلى 487 ألف سيارة.

وأكد الشركة ومقرها شتوتغارت إن نتائجها تعززت من خلال «التركيز الشديد على السيارات الفاخرة والشاحنات الممتازة، إلى جانب الانضباط المستمر في التكلفة حتى مع انتشار جائحة « كوفيد-19»، واستمرار اختناقات سلسلة التوريد لأشباه الموصلات والحرب في أوكرانيا».

تأثير الحرب في أوكرانيا على تصنيع السيارات
وخلال العام الماضي واجه قطاع تصنيع السيارات نقصا في أشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية المستخدمة في المركبات التقليدية والكهربائية.

كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد التي واجهها المصنعون.

وعلى غرار المنافسين «بي إم دبليو» و«فولكس فاغن»، أوقفت «مرسيدس-بنز» صادراتها إلى روسيا وأغلقت مواقع الإنتاج فيها ما كبدها نفقات ذات صلة بلغت 709 ملايين يورو في الفصل الأول.

وتنعكس «درجة استثنائية من عدم اليقين» على الآفاق المستقبلية، على ما قالت الشركة، وخصوصا تأثير الحرب على «سلاسل التوريد، وتطور أسعار المواد الخام والطاقة». وتوقعت «مرسيدس» أن يؤثر نقص المواد بما في ذلك أشباه الموصلات، «على الأعمال للفترة المتبقية من العام 2022».

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