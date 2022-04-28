منظمة السياحة العالمية تعلق عضوية روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

علقت هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة، عضوية روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، على أساس أنها انتهكت قوانينها.

وقال ناطق باسم منظمة السياحة العالمية، ومقرها في مدريد، إن معظم الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 159 دولة، أيدت هذه الخطوة التي اتُخذت خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حسب وكالة «فرانس برس».

واقترحت إسبانيا واليابان وبولندا وفرنسا تعليق العضوية في مارس الماضي، الذي يتطلب غالبية الثلثين 22 دولة عضوا. ولم يوضح الناطق باسم الوكالة على وجه التحديد عدد الأعضاء الذين أيدوا الاقتراح.

روسيا تنسحب من المنظمة

وتوقعت روسيا تعليق عضويتها وأعلنت في بداية الاجتماع انسحابها من المنظمة وغادر ممثلها قبل التصويت، وفق أحد الحضور.

- روسيا تنسحب من منظمة السياحة العالمية

وكتب الأمين العام، زوراب بوليكاشفيلي، على «تويتر» بعد التصويت «الرسالة واضحة. سيكون للأفعال عواقب على الدوام. السلام حق أساسي من حقوق الإنسان. مكفول للجميع. دون استثناء»، شغل بولوليكاشفيلي سابقا منصب وزير التنمية الاقتصادية في جورجيا.

ورحبت بالقرار وزيرة السياحة الإسبانية، ماريا رييس ماروتو، التي ترأست الجمعية العامة. وقالت إن «الهجوم العسكري الذي نفذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتهك المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة».