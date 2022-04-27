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«بلومبرغ»: 4 دول من الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 10:53 مساء
«بلومبرغ»: 4 دول من الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل
موع لاستخراج الغاز تابع لغازبروم. (الإنترنت)
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أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصدر مقرب من شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم» أن أربع دول أوروبية سددت بالفعل مدفوعات الغاز الطبيعي لروسيا بالروبل.

وحسب «بلومبرغ»، فإن 10 دول على الأقل قد أنشأت حسابات بالروبل في بنك غازبروم الروسي، والتي سيتم من خلالها سداد المدفوعات مقابل الغاز الروسي من الآن فصاعدًا.

روسيا لن توقف الإمدادات 
وقال مصدر في «بلومبرغ» إنه من غير المرجح أن توقف روسيا الإمدادات لأي دول أخرى حتى النصف الثاني من مايو عندما يحين موعد المدفوعات التالية.

وأدخلت روسيا آلية الدفع الجديدة القائمة على الروبل لصادرات الغاز الطبيعي الشهر الماضي، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى عقوبات على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. 

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وبموجب آلية الدفع الجديدة، يُطلب من مشتري الغاز من تلك البلدان إنشاء حسابات بالروبل في بنك غازبروم.

دفع ثمن الغاز بالروبل
وفي الشهر الماضي، طالبت روسيا المشترين من البلدان «غير الصديقة» بفتح حسابات بالروبل في بنك روسي لتحويل المدفوعات.

وقال مصدر حكومي في بروكسل «على المدى الطويل، تؤكد دول الاتحاد الأوروبي عزمها تقليل أو إنهاء إمدادات الغاز من روسيا تمامًا، واستبدالها بمصادر أخرى في أقصر إطار زمني ممكن».

وأضاف المصدر أن الاتحاد الأوروبي سيسرع التحول إلى الطاقة الخضراء، مرددًا تصريحات سابقة أدلى بها العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين طالبوا الكتلة بتقليل اعتمادها على الغاز الروسي في ضوء الأحداث في أوكرانيا.

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