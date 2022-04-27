Atwasat

تدهور أسهم «بوينغ» على خلفية إعلانها خسائر فصلية بـ1.2 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 08:22 مساء
تدهور أسهم «بوينغ» على خلفية إعلانها خسائر فصلية بـ1.2 مليار دولار
طائرة بوينغ 777 اكس في أجواء معرض دبي الجوي. (أ ف ب)
alwasat radio

تدهورت أسهم «بوينغ» الأربعاء، بعدما أعلنت الشركة أن خسائرها في الفصل الأول بلغت 1.2 مليار دولار، وهي نجمت خصوصًا عن أعباء مالية إضافية طاولت أنشطتها مع جهات روسية على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وتراجعت أسهم الشركة بنحو تسعة بالمئة إلى 152.30 دولار في بداية جلسات التداول، على خلفية نتائج جاءت أدنى من التوقعات وبيّنت تأخيرًا إضافيًا على صعيد برنامج تطوير الطائرة 777 إكس، بحسب «فرانس برس».

 سلسلة نتائج مخيبة لشركة صناعة الطائرات 
وتندرج الخسائر في إطار سلسلة نتائج مخيبة لشركة صناعة الطائرات التي علّقت أيضًا برنامج تطوير الطائرة 787 بسبب صعوبات إنتاجية.

لكن التحسن الذي تشهده سوق الطيران التجاري والتقدّم الذي تم إحرازه على صعيد تسريع جدول تسليم طائرات 737 ماكس التي منعت من التحليق لأكثر من عام بعد حادثتي تحطم، خفّفا نوعًا ما من وطأة الخسائر.

-  بـ4.2 مليار يورو.. «إيرباص» تحقق أعلى أرباح في تاريخها
- «بوينغ» تتكبد خسائر إضافية بسبب تأخر تسليم طائرات «777 إكس»

وأقر المدير التنفيذي للشركة دايف كالهون بأن «الفصل الأول يطرح تحديات جديدة»؛ لكنه شدد على الآفاق الإيجابية للشركة على المدى الطويل.

وجاء في رسالة وجّهها كالهون إلى الموظفين أن «نجاح جهودنا يقاس بالسنوات والعقود وليس الفصول»، وشدد على أن التدابير التي نتّخذها حاليًا ستؤدي إلى استقرار في عملياتنا وستضعنا في الموقع الصحيح لأداء مستدام على المدى الطويل.

خطط لـ«تعليق موقت» للأنشطة الإنتاجية
والخسائر التي أعلنتها الشركة تتخطى ضعفي ما تكبّدته في الفصل الأول من العام الماضي حين كشفت أن خسائرها بلغت 537 مليون دولار. وبلغت عائداتها 14 مليار دولار، بتراجع نسبته ثمانية بالمئة.

وقالت «بوينغ» إن الجدول الزمني الجديد لطائرات 777 إكس «يعكس تقييمًا محدثًا للمدة الزمنية التي يتطلبها نيل المصادقة»، وفق بيان صحفي أشار أيضًا إلى خطط لـ«تعليق موقت» للأنشطة الإنتاجية للطائرة خلال العام 2023.

وعلقت «بوينغ» تقديم الدعم الهندسي وأنشطة التدريب على الطيران وغيرها من الخدمات لجهات روسية. وكلّف النزاع الدائر في أوكرانيا الشركة 212 مليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية

جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية
أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»

أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»
سداسية تضع ليفربول بين العظماء

سداسية تضع ليفربول بين العظماء
ليفربول يجهز مسرح «أنفيلد» لاستقبال الحصان الأسود فياريال

ليفربول يجهز مسرح «أنفيلد» لاستقبال الحصان الأسود فياريال
بورما: السجن 5 سنوات إضافية لأونغ سان سو تشي بتهمة الفساد

بورما: السجن 5 سنوات إضافية لأونغ سان سو تشي بتهمة الفساد
ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا

ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا
«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا

«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا
أسعار الغاز تقفز 16% بعد وقف روسيا صادراتها إلى بولندا وبلغاريا

أسعار الغاز تقفز 16% بعد وقف روسيا صادراتها إلى بولندا وبلغاريا
كلوب: لن نقلل من شأن فياريال كما فعل يوفنتوس وبايرن

كلوب: لن نقلل من شأن فياريال كما فعل يوفنتوس وبايرن
بالصور: في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

بالصور: في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا ...
كوجيتو الكاره

كوجيتو الكاره
كاركاتير خيري - ورق لعب!

كاركاتير خيري - ورق لعب!
شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر

شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر
ما هي تداعيات خروج «تويتر» من البورصة؟

ما هي تداعيات خروج «تويتر» من البورصة؟
القصر الملكي الإسباني يكشف ثروة فيليبي السادس

القصر الملكي الإسباني يكشف ثروة فيليبي السادس
عون: تسلم الغرب إدارة النفط ينتقص من السيادة الوطنية

عون: تسلم الغرب إدارة النفط ينتقص من السيادة الوطنية
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
شاهد في «وسط الخبر»: فرقة زرياب تحيي الأغاني الفزانية القديمة

شاهد في «وسط الخبر»: فرقة زرياب تحيي الأغاني الفزانية القديمة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلغاريا تدين قطع إمدادات الغاز الروسي
بلغاريا تدين قطع إمدادات الغاز الروسي
بعد قطع الغاز الروسي عن بولندا وبلغاريا.. الكرملين يوضح الأسباب
بعد قطع الغاز الروسي عن بولندا وبلغاريا.. الكرملين يوضح الأسباب
حذر من أزمة اقتصادية دراماتيكية.. شولتس: حظر الغاز الروسي لن ينهي الحرب
حذر من أزمة اقتصادية دراماتيكية.. شولتس: حظر الغاز الروسي لن ينهي...
صندوق النقد يتوقع نموا متفاوتا في الشرق الأوسط
صندوق النقد يتوقع نموا متفاوتا في الشرق الأوسط
المفوضية الأوروبية: تسديد سعر الغاز بالروبل انتهاك للعقوبات
المفوضية الأوروبية: تسديد سعر الغاز بالروبل انتهاك للعقوبات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا......
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
المزيد
تدهور أسهم «بوينغ» على خلفية إعلانها خسائر فصلية بـ1.2 مليار دولار
تدهور أسهم «بوينغ» على خلفية إعلانها خسائر فصلية بـ1.2 مليار......
جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية
جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية...
المفوضية الأوروبية تنوي إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأوكرانية
المفوضية الأوروبية تنوي إلغاء الرسوم الجمركية على السلع ......
المفوضية الأوروبية: تسديد سعر الغاز بالروبل انتهاك للعقوبات
المفوضية الأوروبية: تسديد سعر الغاز بالروبل انتهاك للعقوبات...
صندوق النقد يتوقع نموا متفاوتا في الشرق الأوسط
صندوق النقد يتوقع نموا متفاوتا في الشرق الأوسط...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط