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المفوضية الأوروبية تنوي إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 05:01 مساء
المفوضية الأوروبية تنوي إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأوكرانية
مارة أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. (الإنترنت)
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اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأوكرانية الواردة إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام من أجل دعم اقتصاد الدولة التي تتعرض للهجوم من قبل روسيا.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن هذا الاقتراح الذي ينبغي الموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 يعد «بادرة غير مسبوقة لدعم دولة في حالة حرب»، وفق «فرانس برس».

بريطانيا تعلن إلغاء الرسوم الجمركية
وأعلنت بريطانيا، الإثنين، إلغاء الرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة من أوكرانيا. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى أنها بادرت بهذا الإجراء بعد مناقشات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت في البيان: «كلانا متفق على الأهمية الحاسمة لتعليق الرسوم الجمركية في دعم الاقتصاد الأوكراني». وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا 52 مليار يورو العام الماضي، وفقًا للمفوضية الأوروبية، وهو رقم تضاعف منذ العام 2016.

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لكن منذ أواخر فبراير وشن الحرب من قبل روسيا، تأثر الإنتاج الزراعي والصناعي في أوكرانيا بشدة، وكذلك علاقاتها التجارية مع بقية العالم، خاصة أن البحرية الروسية قطعت منافذها. ومن المرجح أن ينهار الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 35% هذا العام، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في 19 أبريل.

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