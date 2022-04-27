حذر من أزمة اقتصادية دراماتيكية.. شولتس: حظر الغاز الروسي لن ينهي الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن حظر الغاز الروسي لن ينهي الحرب في أوكرانيا، وقال: «لو كان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين منفتحا على الحجج الاقتصادية لما كان ليبدأ هذه الحرب المجنونة».

وأضاف شولتس في مقابلة مع جريدة «دير شبيغل» الألمانية نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية، أن «نقطة أخرى تكمن في أننا نريد تجنب أزمة اقتصادية دراماتيكية، وفقدان ملايين الوظائف والمصانع التي لن يجرى إعادة فتحها أبدا».

وأشار المستشار الألماني إلى «عواقب وخيمة على ألمانيا وأوروبا» جراء حظر الغاز، إضافة إلى «تأثير كبير» على تمويل إعادة إعمار أوكرانيا، ومضى قائلا: «لذلك فمن مسؤوليتي القول إننا لا نستطيع السماح بذلك».

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شولتس يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

ودعا شولتس خلال المقابلة إلى «وقف إطلاق النار»، مشددا على ضرورة «أن يكون هناك اتفاق سلام يسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها بشكل مستقل في المستقبل».

وأضاف: «سنجهزها (أوكرانيا) بالوسائل اللازمة لضمان أمنها، ونحن على استعداد لأن نكون قوة ضامنة. لن يكون هناك سلام دكتاتوري كما كان يفكر بوتين منذ بعض الوقت».

وأوضح المستشار الألماني أن «الهدف هو وضع حد للمعاناة الرهيبة التي تسببها روسيا لأوكرانيا، دون خلق تصعيد لا يمكن السيطرة عليه، من شأنه أن يطلق العنان لشر لا يقاس في جميع أنحاء القارة، وربما حتى في العالم بأسره».