المؤشر «نيكاي» الياباني يغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق المؤشر «نيكاي» الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوعين اليوم الأربعاء، إثر انخفاض «وول ستريت» الليلة الماضية، بسبب مخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثير الإغلاقات في الصين جراء فيروس «كورونا» المستجد.

وتراجع المؤشر «نيكاي» القياسي بنسبة 1.17% ليغلق عند 26386.63 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 12 أبريل، وخسر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.94% ليغلق عند 1860.76 نقطة، حسب وكالة «رويترز».

بورصة «وول ستريت» تتراجع

وتراجعت بورصة «وول ستريت» الليلة الماضية، مع إغلاق المؤشر «ناسداك» عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر العام 2020، في ظل شعور المستثمرين بالقلق من تباطؤ النمو العالمي وتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.

وقال محلل السوق العالمية في «جيه.بي مورغان» لإدارة الأصول شوجو ماياكو «قبل ذروة موسم الأرباح في اليابان، أصبحت توقعات الشركات أكثر غموضا بسبب تأثير إغلاق الصين وارتفاع تكاليف الطاقة».

قلق المستثمرين بسبب إغلاقات الصين

ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين حيث تسابق بكين الزمن للقضاء على تفشي «كورونا» الناشئ في العاصمة وتجنب الإغلاق نفسه الذي فُرض في شنغهاي لمدة شهر.

وانخفض سهم «فانوك» بنسبة 5.72% وكان أكبر خاسر على المؤشر «نيكاي» بعد أن جاءت أرباح التشغيل السنوية لشركة صناعة أجهزة الروبوت دون التوقعات.

وتراجع سهم «كيكومان» 12.63% بعد تقرير ذكر أن شركة صناعة صلصة الصويا لم تكشف عن التوقعات بسبب الزيادة في التكاليف، وخسر سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة الرقائق 1.49%.