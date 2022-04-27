أسعار الغاز تقفز 16% بعد وقف روسيا صادراتها إلى بولندا وبلغاريا

القاهرة - بوابة الوسط

تفاعلت أسعار الغاز الأوروبي مع وقف روسيا صادراتها من الغاز إلى بلغاريا وبولندا؛ لامتناعهما عن سداد المقابل بالروبل.

وفي بداية تعاملات الأربعاء، قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 16% وتجاوزت مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، بسبب عدم قبول بلغاريا وبولندا سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل الأمر الذي دفع «غازبروم» لوقف الإمدادات للدولتين، حسب موقع «إنفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في 31 مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول «غير الصديقة لروسيا».

وبموجب المرسوم الرئاسي يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك «غازبروم بنك» الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.

وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم «غازبروم بنك» بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة «غازبروم».

«غازبروم» توقف الإمدادات إلى بلغاريا وبولندا

وجاءت هذه التطورات إثر إعلان «غازبروم»، وقف إمداداتها الغاز الطبيعي إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قيامهما بسداد ثمن الإمدادات بالروبل.

وقالت الشركة الروسية، في بيان اليوم، إنها أوقفت ضخ الغاز تماما إلى شركتي «بولغاراز» (بلغاريا) و«بي جي إن آي جي» (بولندا) بسبب عدم الدفع بالعملة الروسية.

وجاء في البيان: «شركة غازبروم أكسبورت أخطرت شركتي بولغاراز، (بلغاريا)، وبي جي إن آي جي، (بولندا)، بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من 27 أبريل (الجاري) حتى السداد وفق الإجراء المنصوص عليه في المرسوم (الرئاسي الروسي)».

- «غازبروم»: قطع الغاز عن بلغاريا وبولندا إلى حين الدفع بالروبل

- «غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا

- «غازبروم» توقف صادرات الغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب «يامال»

- الاتحاد الأوروبي يسعى لتأمين 90% من احتياجات الغاز بحلول نوفمبر.. ويفكر في تثبيت الأسعار

وبموجب المرسوم الرئاسي يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك «غازبروم بنك» الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.

وستحول الشركات الأوروبية ثمن الغاز الروسي باليورو، فيما ستحول «غازبروم بنك» أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة «غازبروم».