Atwasat

أسعار الغاز تقفز 16% بعد وقف روسيا صادراتها إلى بولندا وبلغاريا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 10:42 صباحا
أسعار الغاز تقفز 16% بعد وقف روسيا صادراتها إلى بولندا وبلغاريا
جانب من خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، (أرشيفية: رويترز)
alwasat radio

تفاعلت أسعار الغاز الأوروبي مع وقف روسيا صادراتها من الغاز إلى بلغاريا وبولندا؛ لامتناعهما عن سداد المقابل بالروبل.

وفي بداية تعاملات الأربعاء، قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 16% وتجاوزت مستوى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، بسبب عدم قبول بلغاريا وبولندا سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل الأمر الذي دفع «غازبروم» لوقف الإمدادات للدولتين، حسب موقع «إنفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في 31 مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول «غير الصديقة لروسيا».

وبموجب المرسوم الرئاسي يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك «غازبروم بنك» الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.

وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم «غازبروم بنك» بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة «غازبروم».

«غازبروم» توقف الإمدادات إلى بلغاريا وبولندا
وجاءت هذه التطورات إثر إعلان «غازبروم»، وقف إمداداتها الغاز الطبيعي إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قيامهما بسداد ثمن الإمدادات بالروبل.

وقالت الشركة الروسية، في بيان اليوم، إنها أوقفت ضخ الغاز تماما إلى شركتي «بولغاراز» (بلغاريا) و«بي جي إن آي جي» (بولندا) بسبب عدم الدفع بالعملة الروسية.

وجاء في البيان: «شركة غازبروم أكسبورت أخطرت شركتي بولغاراز، (بلغاريا)، وبي جي إن آي جي، (بولندا)، بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من 27 أبريل (الجاري) حتى السداد وفق الإجراء المنصوص عليه في المرسوم (الرئاسي الروسي)».

- «غازبروم»: قطع الغاز عن بلغاريا وبولندا إلى حين الدفع بالروبل
- «غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
- «غازبروم» توقف صادرات الغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب «يامال»
-  الاتحاد الأوروبي يسعى لتأمين 90% من احتياجات الغاز بحلول نوفمبر.. ويفكر في تثبيت الأسعار

وبموجب المرسوم الرئاسي يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك «غازبروم بنك» الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.

وستحول الشركات الأوروبية ثمن الغاز الروسي باليورو، فيما ستحول «غازبروم بنك» أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة «غازبروم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

بالصور: في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا ...
كاركاتير خيري - ورق لعب!

كاركاتير خيري - ورق لعب!
محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية

محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية
ما هي تداعيات خروج «تويتر» من البورصة؟

ما هي تداعيات خروج «تويتر» من البورصة؟
ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه

ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه
أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة

أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة
بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»

بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»
عن الوجع والسهريات

عن الوجع والسهريات
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
التعصب يقتل الحب (قراءة في رواية

التعصب يقتل الحب (قراءة في رواية
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر

مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان

كاركاتير خيري - حرب أوكرانيا وإزدواجية الغرب في تطبيق حقوق الإنسان
جريدة «الوسط»: النفط رهينة الصراع السياسي على السلطة

جريدة «الوسط»: النفط رهينة الصراع السياسي على السلطة
الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»

الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تصريحات قرقاب على قناة الوسط «WTV»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ما هي تداعيات خروج «تويتر» من البورصة؟
ما هي تداعيات خروج «تويتر» من البورصة؟
رغم الأضرار اللاحقة بالمناخ.. مشاريع جديدة لمحطات توليد طاقة تعمل بالفحم في 34 دولة بينها الصين
رغم الأضرار اللاحقة بالمناخ.. مشاريع جديدة لمحطات توليد طاقة تعمل...
«غازبروم» توقف صادرات الغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب «يامال»
«غازبروم» توقف صادرات الغاز الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب ...
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ...
«غازبروم»: قطع الغاز عن بلغاريا وبولندا إلى حين الدفع بالروبل
«غازبروم»: قطع الغاز عن بلغاريا وبولندا إلى حين الدفع بالروبل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو اوكرانيا
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو ......
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا......
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
المزيد
السعودية وفرنسا تتعهدان بتقديم 30 مليون دولار مساعدات للبنان
السعودية وفرنسا تتعهدان بتقديم 30 مليون دولار مساعدات للبنان...
المؤشر «نيكاي» الياباني يغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين
المؤشر «نيكاي» الياباني يغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين...
أسعار الغاز تقفز 16% بعد وقف روسيا صادراتها إلى بولندا وبلغاريا
أسعار الغاز تقفز 16% بعد وقف روسيا صادراتها إلى بولندا ......
«غازبروم»: قطع الغاز عن بلغاريا وبولندا إلى حين الدفع بالروبل
«غازبروم»: قطع الغاز عن بلغاريا وبولندا إلى حين الدفع ......
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى بلغاريا
«غازبروم» تعلق اعتبارا من الأربعاء صادرات الغاز الروسي إلى ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط